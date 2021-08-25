Немовля з обкладинки альбому Nevermind подало до суду на музикантів Nirvana, які залишилися в живих

За знімок батьки тримісячної дитини, які були друзями фотографа Кірка Веддлі, отримали в 1991 році всього $200.

30-річний Спенсер Елден, дитяче фото в тримісячному віці якого прикрасило обкладинку одного з найвідоміших альбомів гранж-групи Nirvana під назвою Nevermind, подав позов до суду, стверджуючи, що зображення оголеної натури є дитячою порнографією, пише Variety.

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На обкладинці альбому Елден зображений під водою в басейні немовлям з оголеними геніталіями та пливе за доларовою банкнотою на риболовецькому гачку. Купюра була накладена на знімок у фоторедакторі.

Несексуальні оголені фотографії немовлят, як правило, не вважаються дитячою порнографією за законом. Однак, Роберт Льюїс, адвокат Елдена, пропонує незвичайну інтерпретацію зображення, стверджуючи, що воно виходить за рамки дитячого порно, і пише, що включення валюти в кадр змушує дитину виглядати "як секс-працівник".

[ + – ] Та сама обкладинка зі Спенсером Елденом Фото: из открытых источников

"Обвинувачені навмисно продавали дитячу порнографію Спенсера в комерційних цілях і використовували шокувальний характер його зображення для просування себе і своєї музики за його рахунок. Обвинувачені використовували дитячу порнографію, яка зображує Спенсера, як важливий елемент схеми просування пластинок, що зазвичай використовуються в музичній індустрії для залучення уваги, у якій на обкладинках альбомів діти зображувалися в сексуально провокаційній манері, щоб отримати популярність, стимулювати продажі і привернути увагу засобів масової інформації, а також критиків для оглядів", — йдеться в позові.

Тепер Спенсер, якому зараз 30 років, як і самому альбому Nevermind, вимагає понад $150 тис від кожного з обвинувачених, а це учасники колективу Дейв Грол і Кріст Новоселіч, які залишилися в живих, удова Курта Кобейна Кортні Лав, Гай Осірі і Хізер Паррі, які керують маєтком Кобейна, фотограф Кірк Веддлі, сином друга якого і є Спенсер, художній керівник Роберт Фішер, а також ряд чинних або нечинних звукозаписних компаній, які випустили або поширювали альбом за останні три десятиліття.

Барабанщик Nirvana Чед Ченнінг також фігурує в ролі обвинуваченого, який був частиною групи в той час, хоча його замінив Грол у 1990 році, до того, як був записаний альбом або зроблена фотографія для обкладинки.

Елден неодноразово відтворював позу підлітка і дорослого, пірнаючи в басейни, щоб позувати з нагоди 10-ї, 17-ї, 20-ї та 25-ї річниці альбому, правда, був у плавках. Однак, у більшості інтерв'ю, що супроводжували ці фотосесії, він висловлював глибоко змішані почуття з приводу того, що прославився завдяки обкладинці Nevermind. Досі, незважаючи на його постійне неоднозначне ставлення до спадщини фотографії, він не називав її порнографічною.

[ + – ] Спенсер повторив фото через 25 років після виходу альбому Фото: tmz

Як раніше, так і зараз Елден стверджує, що йому ніколи не платили за фотографію понад ті $200, які його батькам дали за неї в день зйомки. У попередніх інтерв'ю він сказав, що намагався зв'язатися з Гролом і Новоселічем на дружній основі, але так і не отримав відповіді. Можливо, нове твердження в позові полягає в тому, що батьки Елдена навіть не підписали документи, що дозволяють будь-яке використання зображення.

"Ні Спенсер, ні його законні опікуни ніколи не підписували дозвіл на використання будь-яких зображень Спенсера чи його подібності, і вже тим більше комерційної дитячої порнографії з його зображенням", — йдеться в позові.

Nevermind — другий і найуспішніший альбом групи Nirvana. 24 вересня 1991 року був випущений лейблом DGC Records. Приголомшливий успіх платівці, на яку спочатку не робилися великі ставки, принесла пісня Smells Like Teen Spirit.

Альбом розійшовся по світу накладом понад 30 мільйонів і був визнаний "діамантовим".