Падения и обнажения. Топ-9 конфузов звезд на красных дорожках

Селебрити тщательно готовятся к парадным выходам, но иногда случаются казусы, которые еще долго будоражат общественность.

Каждый выход на красную дорожку для любой звезды – это настоящее испытание. Ведь к ним будут приковано внимание фотографов и журналистов, а снимки позже будут растиражированы по Сети и журналам. И обсуждать их будут еще долго.

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Так, на недавнем Met Gala, который вернулся из забвения с темой "В Америке: модный лексикон", произошел модный казус, который обсуждается даже спустя три дня, и шумиха не затихнет еще долго. Речь идет о Ким Кардашьян, которая вышла на красную дорожку в черном тотал-луке. Наряд от Balenciaga, который должен был стать модной сенсацией, в итоге имел обратный эффект. Ким стала героиней мемов, ее сравнивают с Чужим и дементором из "Гарри Поттера".

[ + – ] Ким Кардашьян на Met Gala 2021

Это не первый модный провал Ким, ведь ее дебют на Балу Института костюма также был неудачным, а платье с принтом в розы еще долго сравнивали с диванной обивкой. Тогда, как призналась сама Кардашьян, неудача заставила ее плакать. Как опытная тусовщица Ким выдержала очередной удар – неизвестно.

Впрочем, модные провалы случаются часто, и конфузы знаменитостей бывают более явными. Так что селебрити опытны в парадных выходах и всегда готовы к неудачам. Тем не менее, иногда случаются забавные инциденты, о которых и сами звезды вспоминают с улыбкой. Фокус собрал топ-9 конфузов на красных дорожках.

Модные катастрофы

Нога Анджелины Джоли и премия "Оскар" 2012

[ + – ] Анджелина Джоли на церемонии вручения премии "Оскар"

Наряд Анджелины Джоли на церемонии вручения премии "Оскар" в 2012 году был безупречен. Но актрису подвел разрез на пышной юбке. Ей хотелось продемонстрировать туфли и стройные ноги, а в итоге получилась целая серия комичных фотографий. Позже по Сети они разошлись под грифом "Нога Джоли". Ногу Джоли обсуждали в новостях и у нее даже появились аккаунты в соцсетях.

Одинаковые платья Пинк и Шакиры на MTV 2009

[ + – ] Шакира и Пинк на MTV в 2009 году Фото: Getty Images

Для участия в церемонии MTV две известные певицы Пинк и Шакира выбрали одинаковые кожаные платья Balmain. Но девушки не растерялись и с радостью сделали совместную фотографию. Впрочем, появление в одинаковых нарядах не всегда заканчивается хорошо, обычно потом кто-то из ассистентов теряет работу.

Платье Марго Робби, Александр Скарсгард и "Легенда Тарзана"

[ + – ] Maрго Робби и инцидент с платьем Фото: Getty Images

Даже икона стиля Марго Робби попадала в казусную ситуацию. Инцидент произошел во время лондонской премьеры фильма "Легенда Тарзана". У актрисы разошлась молния на вечернем платье от Miu Miu прямо на красной дорожке. Но рядом оказался Александр Скарсгард, который, как истинный джентльмен, пришел на помощь коллеге и спас ее от конфуза.

Внезапное обнажение

Джанет Джексон и Джастин Тимберлейк

[ + – ] Джанет Джексон и Джастин Тимберлейк на Супербоуле в 2004 году Фото: Скриншот

Одно из самых скандальных обнажений в истории шоу-бизнеса произошло в 2004 году. На Супербоуле выступали Джанет Джексон и Джастин Тимберлейк, все шло хорошо, пока Джастин не сорвал часть наряда своей коллеги по сцене. Зрители с изумлением увидели обнаженную грудь, событие получило название Nipplegate (под девизом "свободу соскам"), а Джексон и Тимберлейку пришлось очень долго объясняться. Тимберлейк публично извинялся, а в интервью Опре в 2006 году Джексон сказала, что до Супербоула они с Джастином были друзьями, но "друзья так не делают".

Софи Марсо и коварное платье

[ + – ] Софи Марсо и коварное платье Фото: Getty Images

Французская актриса попала в неловкую ситуацию на красной дорожке Каннского фестиваля в 2005 году. Софи Марсо была в достаточно скромном платье и явно не ожидала подвоха. Но с ее плеча сползла бретелька платья и все увидели, что нижнего белья под платьем нет. Софи быстро привела себя в порядок, но событие обсуждают до сих пор. Сама актриса призналась, что происшествие ее смутило.

[ + – ] Конфуз Софи Марсо на красной дорожке Каннского фестиваля в 2005 году

"Вообще-то я очень стыдлива. Страдаю, когда приходится сниматься обнаженной, и бываю совершенно счастлива, если удается все так устроить, чтобы остаться в одежде. Но в Каннах как будто ангелочек пролетел и сдернул с меня бретельку. То, что было просто мило, превратилось в бесстыдство", — заявляла Софи позже в интервью.

Белла Хадид и самое "голое" платье в истории "голых" платьев

[ + – ] Белла Хадид на Каннском фестивале в 2016 году Фото: Getty Images

По сути внезапного обнажения на красной дорожке не произошло: само появление Беллы Хадид на Каннском кинофестивале уже было неким актом откровенности. Ее алое платье от Александра Вотье держалось на двух тонких бретельках. При каждом повороте модели и дуновении ветра фотографам открывалось немного больше, чем они ожидали увидеть. Это уже потом стилист Элизабет Салсер, отвечавшая тогда за образ Беллы Хадид, сообщила, что платье было скроено таким образом, чтобы не открывать ничего лишнего, и по сути представляло собой комбинезон. Но в 2016 году в Каннах так не казалось. С той поры Белла еще не раз надевала откровенные наряды, но этот был знаковый выход в свет.

Падения на красных дорожках

Падение Дженнифер Лоуренс на "Оскаре"

[ + – ] Дженнифер Лоуренс и ее падение на церемонии "Оскар" Фото: Getty Images

В 2013 году Дженнифер Лоуренс пришла на церемонию "Оскар" в роскошном платье из коллекции Dior Haute Couture и туфлях Brian Atwood на шпильке. А когда ей пришлось подниматься на сцену, актриса не удержалась на ногах и упала прямо на ступенях. Зал встретил ее овациями, а смущенная актриса сумела справиться с пышным нарядом и все-таки взобраться на сцену. Позже Дженнифер Лоуренс рассказывала, что переволновалась и была очень голодна.

[ + – ] Падение Дженнифер Лоуренс на "Оскаре" в 2013-м

Впрочем, в 2014 году Лоуренс снова упала, и снова она была в платье от Dior. Похоже, это для нее несчастливый бренд.

[ + – ] Падение Дженнифер Лоуренс на "Оскаре" в 2014-м

Падение Хайден Панеттьери на Met Gala

[ + – ] Хайден Панеттьери и инцидент на Met Gala 2014 Фото: Getty Images

Бывшая жена Владимира Кличко актриса Хайден Панеттьери тоже не справилась с нарядом на красной дорожке. Инцидент произошел в 2014 году на Met Gala и Хайден запуталась в атласном наряде от Tom Ford. Казус произошел под прицелом фотокамер, но актриса отнеслась к инциденту с юмором. Теперь дам в пышных нарядах обычно сопровождают помощники, которые помогают подняться по ступеням.

Падение Хелен Миррен в Берлине

[ + – ] Хелен Миррен на Берлинском кинофестивале в 2015 году Фото: Getty Images

Не застрахованы от неприятных инцидентов и ветераны кино. Так, кинодива Хелен Миррен выбрала для красной дорожки Берлинского кинофестиваля узкое зеленое платье. И упала на ступенях. Впрочем, актриса была хладнокровна, приняла помощь, обрела равновесие и пошла подальше.