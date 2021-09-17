Падіння й оголення. Топ-9 конфузів зірок на червоних доріжках

Селебріті ретельно готуються до парадних виходів, але іноді трапляються казуси, які ще довго розбурхують громадськість.

Кожен вихід на червону доріжку для будь-якої зірки — це справжнє випробування. Адже до них буде прикута увага фотографів і журналістів, а знімки пізніше будуть розтиражовані по мережі та журналах. І обговорюватимуть їх іще довго.

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Так, на нещодавньому Met Gala, який повернувся із забуття з темою "В Америці: модний лексикон", стався модний казус, який обговорюють навіть через три дні, але галас не затихне ще довго. Йдеться про Кім Кардаш'ян, яка вийшла на червону доріжку в чорному тотал-луці. Наряд від Balenciaga, який повинен був стати модною сенсацією, в результаті мав зворотний ефект. Кім стала героїнею мемів, її порівнюють із Чужим і Дементором з "Гаррі Поттера".

[ + – ] Кім Кардаш'ян на Met Gala 2021

Це не перший модний провал Кім, адже її дебют на Балу Інституту костюма також був невдалим, а сукню з трояндовим принтом ще довго порівнювали з диванною оббивкою. Тоді, як зізналася сама Кардаш'ян, невдача змусила її плакати. Як досвідчена тусовщиця Кім витримала черговий удар — невідомо.

Втім, модні провали трапляються часто, і конфузи знаменитостей бувають більш явними. Так що селебріті досвідчені в парадних виходах і завжди готові до невдач. Проте, іноді трапляються кумедні інциденти, про які й самі зірки згадують з посмішкою. Фокус зібрав топ-9 конфузів на червоних доріжках.

Модні катастрофи

Нога Анджеліни Джолі і премія "Оскар" 2012

[ + – ] Анджеліна Джолі на церемонії вручення премії "Оскар"

Наряд Анджеліни Джолі на церемонії вручення премії "Оскар" в 2012 році був бездоганний. Але актрису підвів розріз на пишній спідниці. Їй хотілося продемонструвати туфлі та стрункі ноги, а в підсумку вийшла ціла серія комічних фотографій. Пізніше мережею вони розійшлися під грифом "Нога Джолі". Ногу Джолі обговорювали в новинах, і у неї навіть з'явилися аккаунти в соцмережах.

Однакові сукні Пінк і Шакіри на MTV 2009

[ + – ] Шакіра та Пінк на MTV в 2009 році Фото: Getty Images

Для участі в церемонії MTV дві відомі співачки Пінк і Шакіра вибрали однакові шкіряні сукні Balmain. Але дівчата не розгубилися і з радістю зробили спільну фотографію. Втім, поява в однакових нарядах не завжди закінчується добре, зазвичай потім хтось із асистентів втрачає роботу.

Футболка Марго Роббі, Олександр Скарсгард і "Легенда Тарзана"

[ + – ] Maрго Роббі й інцидент із сукнею Фото: Getty Images

Навіть ікона стилю Марго Роббі потрапляла в казусну ситуацію. Інцидент стався під час лондонської прем'єри фільму "Легенда Тарзана". В актриси розійшлася блискавка на вечірній сукні від Miu Miu прямо на червоній доріжці. Але поруч опинився Олександр Скарсгард, який, як справжній джентльмен, прийшов на допомогу колезі й врятував її від конфузу.

Раптове оголення

Джанет Джексон і Джастін Тімберлейк

[ + – ] Джанет Джексон і Джастін Тімберлейк на Супербоулі в 2004 році Фото: Скриншот

Одне з найскандальніших оголень в історії шоу-бізнесу відбулося в 2004 році. На Супербоулі виступали Джанет Джексон і Джастін Тімберлейк, все йшло добре, поки Джастін не зірвав частину вбрання своєї колеги по сцені. Глядачі з подивом побачили оголені груди, подія отримала назву Nipplegate (під девізом "свободу соскам"), а Джексон і Тімберлейку довелося дуже довго виправдовуватися. Тімберлейк публічно вибачався, а в інтерв'ю Опрі в 2006 році Джексон сказала, що до Супербоула вони з Джастіном були друзями, але "друзі так не роблять".

Софі Марсо та підступна сукня

[ + – ] Софі Марсо та підступна сукня Фото: Getty Images

Французька актриса потрапила в незручну ситуацію на червоній доріжці Каннського фестивалю в 2005 році. Софі Марсо була в досить скромній сукні і явно не очікувала каверзи. Але з її плеча сповзла бретелька сукні, і всі побачили, що нижньої білизни під сукнею немає. Софі швидко привела себе до порядку, але подію обговорюють досі. Сама актриса зізналася, що подія її збентежила.

[ + – ] Конфуз Софі Марсо на червоній доріжці Каннського фестивалю у 2005 році

"Взагалі-то я дуже соромлива. Страждаю, коли доводиться зніматися оголеною, і буваю абсолютно щаслива, якщо вдається все так влаштувати, щоб залишитися в одязі. Але в Каннах як ніби янголятко пролетіло і зірвало з мене бретельку. Те, що було просто мило, перетворилося в безсоромність", — заявляла Софі пізніше в інтерв'ю.

Белла Гадід і "найголіша" сукня в історії "голих" суконь

[ + – ] Белла Гадід на Каннському фестивалі у 2016 році Фото: Getty Images

По суті раптового оголення на червоній доріжці не відбулося: сама поява Белли Гадід на Каннському кінофестивалі вже була як певний акт відвертості. Її яскраво-червона сукня від Олександра Вотьє трималася на двох тонких бретельках. При кожному повороті моделі й подиху вітру фотографам відкривалося трохи більше, ніж вони очікували побачити. Це вже потім стилістка Елізабет Салсер, яка відповідала тоді за образ Белли Гадід, повідомила, що сукня була скроєна таким чином, щоб не відкривати нічого зайвого, і по суті являло собою комбінезон. Але у 2016 році в Каннах так не здавалося. З того часу Белла ще не раз одягала відверті наряди, але цей був знаковий вихід у світ.

Падіння на червоних доріжках

Падіння Дженніфер Лоуренс на "Оскарі"

[ + – ] Дженніфер Лоуренс та її падіння на церемонії "Оскар" Фото: Getty Images

У 2013 році Дженніфер Лоуренс прийшла на церемонію "Оскар" в розкішній сукні з колекції Dior Haute Couture і туфлях Brian Atwood на шпильці. А коли їй довелося підніматися на сцену, актриса не втрималася на ногах і впала прямо на сходах. Зал зустрів її оваціями, а збентежена актриса зуміла впоратися з пишним вбранням і все-таки піднятися на сцену. Пізніше Дженніфер Лоуренс розповідала, що перехвилювалася і була дуже голодна.

[ + – ] Падіння Дженніфер Лоуренс на "Оскарі" в 2013-му

Втім, у 2014 році Лоуренс знову впала, і знову вона була в сукні від Dior. Схоже, це для неї нещасливий бренд.

[ + – ] Падіння Дженніфер Лоуренс на "Оскарі" в 2014-му

Падіння Гайден Панеттьєрі на Met Gala

[ + – ] Гайден Панеттьєрі та інцидент на Met Gala 2014 Фото: Getty Images

Колишня дружина Володимира Кличка актриса Гайден Панеттьєрі теж не впоралася з нарядом на червоній доріжці. Інцидент стався у 2014 році на Met Gala, і Гайден заплуталася в атласному вбранні від Tom Ford. Казус стався під прицілом фотокамер, але актриса поставилася до інциденту з гумором. Тепер дам у пишному вбранні зазвичай супроводжують помічники, які допомагають піднятися сходами.

Падіння Гелен Міррен в Берліні

[ + – ] Гелен Міррен на Берлінському кінофестивалі в 2015 році Фото: Getty Images

Не застраховані від неприємних інцидентів і ветерани кіно. Так, кінодіва Гелен Міррен вибрала для червоної доріжки Берлінського кінофестивалю вузьку зелену сукню. І впала на сходах. Втім, актриса була холоднокровна, прийняла допомогу, знайшла рівновагу і пішла далі.