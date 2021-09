Педро Паскаль сыграет главную роль в телеадаптации культовой игры The Last of Us

Роль девочки Элли в зомби-хорроре исполнит звезда "Игры престолов" Белла Рамзи

Телеканал НВО опубликовал первый кадр из грядущего сериала, снятого по культовой игре The Last of Us (Последние из нас). Главные роли в сериале исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи, ранее сыгравшие в другом хите канала: телесаге "Игра престолов". Об этом пишет Polygon.

Съемки телевизионной адаптации игры про зомби-апокалипсис от Naughty Dog стартовали еще в июле, однако все подробности держались в строжайшем секрете.

Ожидается, что на экраны сериал выйдет в 2022 году. На первом кадре показаны главные герои – Джоэл и Элли, которые смотрят на разбившийся самолет.

Сценаристами и продюсерами сериала по The Last of Us для HBO выступают Крэйг Мейзин ("Чернобыль") и Нил Дракманн (геймдиректор оригинальной игры Naughty Dog). Пилотный эпизод поставит российский режиссер Кантемир Балагов ("Дылда").

Кроме Педро Паскаля и Беллы Рамзи в сериале появится Анна Торв ("Грань"), которая играет контрабандистку Тесс.

Бюджет сериала весьма внушителен: ожидается, что каждая серия обойдется НВО в 10 миллионов долларов. Всего планируется отснять восемь сезонов.

Напомним, игра The Last of Us вышла в 2013 году. В 2020-м вышел сиквел. Игра приобрела статус культовой. Она рассказывает об опасном путешествии контрабандиста Джоэла и девочки Элли спустя 20 лет после пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом.

Согласно сюжету, кордицепс попадает в человеческий организм в виде спор и вызывает необратимые изменения в человеческом организме — жертва теряет разум и превращается в подобие зомби. Пандемия привела к упадку цивилизации и гибели большей части населения США и всей Земли.