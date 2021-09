Педро Паскаль зіграє головну роль у телеадаптаціі культової гри The Last of Us

Роль дівчинки Еллі в зомбі-горрорі виконає зірка "Ігри престолів" Белла Рамзі

Телеканал НВО опублікував перший кадр із майбутнього серіалу, знятого за культовою грою The Last of Us ("Останні з нас"). Головні ролі в серіалі виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі, які раніше зіграли в іншому хіті каналу: телесазі "Гра престолів". Про це пише Polygon.

Зйомки телевізійної адаптації гри про зомбі-апокаліпсис від Naughty Dog стартували ще в липні, проте всі подробиці трималися в найсуворішому секреті.

[ + – ] Педро Паскаль і Белла Рамзі в серіалі The Last of Us Фото: HBO

Очікується, що на екрани серіал вийде у 2022 році. На першому кадрі показані головні герої — Джоел і Еллі, які дивляться на літак, що розбився.

Сценаристами та продюсерами серіалу по The Last of Us для HBO виступають Крейг Мейзін ("Чорнобиль") і Ніл Дракманн (геймдиректор оригінальної гри Naughty Dog). Пілотний епізод поставить російський режисер Кантемир Балага ("Голобля").

[ + – ] Педро Паскаль у серіалі "Гра престолів" Фото: HBO

Крім Педро Паскаля та Белли Рамзі, в серіалі з'явиться Анна Торв ("Межа"), яка грає контрабандистку Тесс.

[ + – ] Белла Рамзі в серіалі "Гра престолів" Фото: HBO

Бюджет серіалу досить значний: очікується, що кожна серія обійдеться НВО в 10 мільйонів доларів. Усього планується відзняти вісім сезонів.

Нагадаємо, гра The Last of Us вийшла у 2013 році. У 2020-му вийшов сиквел. Гра набула статусу культової. Вона розповідає про небезпечну подорож контрабандиста Джоела та дівчинки Еллі через 20 років після пандемії, викликаної грибом кордицепсом, який мутував.

[ + – ] Трейлер до оригінальної гри

Згідно з сюжетом, кордицепс потрапляє в людський організм у вигляді спор і викликає незворотні зміни в людському організмі — жертва втрачає розум і перетворюється на подобу зомбі. Пандемія призвела до занепаду цивілізації та загибелі більшої частини населення США та всієї Землі.