Педро Паскаль зіграє головну роль у телеадаптаціі культової гри The Last of Us
Роль дівчинки Еллі в зомбі-горрорі виконає зірка "Ігри престолів" Белла Рамзі
Телеканал НВО опублікував перший кадр із майбутнього серіалу, знятого за культовою грою The Last of Us ("Останні з нас"). Головні ролі в серіалі виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі, які раніше зіграли в іншому хіті каналу: телесазі "Гра престолів". Про це пише Polygon.
Зйомки телевізійної адаптації гри про зомбі-апокаліпсис від Naughty Dog стартували ще в липні, проте всі подробиці трималися в найсуворішому секреті.
Очікується, що на екрани серіал вийде у 2022 році. На першому кадрі показані головні герої — Джоел і Еллі, які дивляться на літак, що розбився.
Сценаристами та продюсерами серіалу по The Last of Us для HBO виступають Крейг Мейзін ("Чорнобиль") і Ніл Дракманн (геймдиректор оригінальної гри Naughty Dog). Пілотний епізод поставить російський режисер Кантемир Балага ("Голобля").
Крім Педро Паскаля та Белли Рамзі, в серіалі з'явиться Анна Торв ("Межа"), яка грає контрабандистку Тесс.
Бюджет серіалу досить значний: очікується, що кожна серія обійдеться НВО в 10 мільйонів доларів. Усього планується відзняти вісім сезонів.
Нагадаємо, гра The Last of Us вийшла у 2013 році. У 2020-му вийшов сиквел. Гра набула статусу культової. Вона розповідає про небезпечну подорож контрабандиста Джоела та дівчинки Еллі через 20 років після пандемії, викликаної грибом кордицепсом, який мутував.
Згідно з сюжетом, кордицепс потрапляє в людський організм у вигляді спор і викликає незворотні зміни в людському організмі — жертва втрачає розум і перетворюється на подобу зомбі. Пандемія призвела до занепаду цивілізації та загибелі більшої частини населення США та всієї Землі.