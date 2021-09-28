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Педро Паскаль зіграє головну роль у телеадаптаціі культової гри The Last of Us

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The Last of Us, останні з нас, белла Рамзі, педро паскаль, серіал, гра
Фото: Скриншот | Скріншот із оригінальної гри The Last of Us

Роль дівчинки Еллі в зомбі-горрорі виконає зірка "Ігри престолів" Белла Рамзі

Телеканал НВО опублікував перший кадр із майбутнього серіалу, знятого за культовою грою The Last of Us ("Останні з нас"). Головні ролі в серіалі виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі, які раніше зіграли в іншому хіті каналу: телесазі "Гра престолів". Про це пише Polygon.

Зйомки телевізійної адаптації гри про зомбі-апокаліпсис від Naughty Dog стартували ще в липні, проте всі подробиці трималися в найсуворішому секреті.

The Last of Us, останні з нас, белла Рамзі, педро паскаль, серіал, гра
Педро Паскаль і Белла Рамзі в серіалі The Last of Us
Фото: HBO

Очікується, що на екрани серіал вийде у 2022 році. На першому кадрі показані головні герої — Джоел і Еллі, які дивляться на літак, що розбився.

Сценаристами та продюсерами серіалу по The Last of Us для HBO виступають Крейг Мейзін ("Чорнобиль") і Ніл Дракманн (геймдиректор оригінальної гри Naughty Dog). Пілотний епізод поставить російський режисер Кантемир Балага ("Голобля").

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Педро Паскаль у серіалі "Гра престолів"
Фото: HBO

Крім Педро Паскаля та Белли Рамзі, в серіалі з'явиться Анна Торв ("Межа"), яка грає контрабандистку Тесс.

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Белла Рамзі в серіалі "Гра престолів"
Фото: HBO

Бюджет серіалу досить значний: очікується, що кожна серія обійдеться НВО в 10 мільйонів доларів. Усього планується відзняти вісім сезонів.

Нагадаємо, гра The Last of Us вийшла у 2013 році. У 2020-му вийшов сиквел. Гра набула статусу культової. Вона розповідає про небезпечну подорож контрабандиста Джоела та дівчинки Еллі через 20 років після пандемії, викликаної грибом кордицепсом, який мутував.

Трейлер до оригінальної гри

Згідно з сюжетом, кордицепс потрапляє в людський організм у вигляді спор і викликає незворотні зміни в людському організмі — жертва втрачає розум і перетворюється на подобу зомбі. Пандемія призвела до занепаду цивілізації та загибелі більшої частини населення США та всієї Землі.