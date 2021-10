Стингу исполнилось 70 лет: ТОП-5 лучших песен легендарного рок-музыканта (видео)

Британский рок-исполнитель за 48 лет музыкальной карьеры 17 раз номинировался на премию "Грэмми", стал обладателем "Золотого глобуса", премии "Эмми" и четырехкратным номинантом на "Оскар" в категории "Лучшая песня".

Известному рок-музыканту и актеру Стингу (Гордону Метью Томасу Самнеру) исполнилось 70 лет. Фокус собрал факты из биографии легендарного музыканта и пятерку самых популярных песен в YouTube.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Биография Стинга

Гордон Мэттью Томас Самнер родился в 1951 году в Ньюкасл-апон-Тайн. Его отец работал монтажником, а мама подрабатывала медсестрой и парикмахером. У нее было музыкальное образование, что и позволило обнаружить талант у Гордона.

Музыкальная карьера Стинга началась в 1977 году, когда он вместе с барабанщиком Стюартом Коуплендом и гитаристом Энди Саммерсом создал группу The Police. Прозвище Стинг (с английского — "жало") получил из-за своей любви к черно-желтому в полоску свитеру, который напоминал участникам группы то ли пчелу, то ли осу.

[ + – ] За свою карьеру Стинг 17 раз номинировался на премию "Грэмии".

Группа The Police, которая была одной из самых новаторских в 1970-1980-е годы, обрела мировую известность. Музыканты играли в жанре поп-рока и пост-панка и стали одними из наиболее ярких представителей британского рока новой волны. Пять альбомов The Police вошли в золотой фонд рок-музыки… Однако на пике популярности Стинг решил, что уже достиг с группой максимума возможного — и покинул ее ради сольной карьеры в 1984 году.

2 октября Стингу исполнилось 70 лет

С 1985 года начинает выступать как самостоятельный музыкант. И первый же его альбом — "Dream of the Blue Turtles" — стал платиновым. В альбом вошел и знаменитый сингл "Russians", посвященный Холодной войне.

[ + – ] Sting - Russians (Official Music Video)

Всего за время сольной карьеры Стинг выпустил 13 студийных альбомов, новый альбом The Bridge будет в жанре поп-рок — релиз назначен на 19 ноября 2021 года.

Важно

Золотой юбилей Queen. 50 лет главной арт-роковой группе в истории

За свою карьеру Стинг 17 раз номинировался на премию "Грэмии", стал обладателем "Золотого глобуса", премии "Эмми" и четырехкратным номинантом на "Оскар" в категории "Лучшая песня".

ТОП-5 самых популярных песен Стинга и The Police

Песня группы The Police — Every Breath You Take — 887 млн просмотров на YouTube и 989 млн прослушиваний на Spotify.

[ + – ] The Police — Every Breath You Take

На втором месте по количеству просмотров на YouTube находится песня Shape of My Heart, которая имеет 294 млн просмотров. В Spotify композиция набрала 177 млн прослушиваний.

[ + – ] Sting — Shape of My Heart

Третьей самой популярной песней на Youtube у Стинга стала Desert Rose — 267 млн просмотров. В Spotify — 75 млн прослушиваний.

[ + – ] Sting — Desert Rose

Песня Englishman in New York расположилась на 4 месте с 233 млн просмотров на YouTube и 199 млн в Spotify.

[ + – ] Sting — Englishman in New York

Замыкает пятерку самых популярных песен Стинга Roxanne группы The Police. Трек имеет 117 млн просмотров на Youtube и 368 млн прослушиваний в Spotify.

Напомним, в апреле Стинг купил пентхаус в Нью-Йорке с видом на Центральный парк. Квартира обошлась ему в $65,7 млн.