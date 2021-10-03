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Стингу исполнилось 70 лет: ТОП-5 лучших песен легендарного рок-музыканта (видео)

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70-летие стинга, самые популярные песни стинга, стинг
Фото: The Sun | Стинг начал музыкальную карьеру 48 лет назад в группе The Police

Британский рок-исполнитель за 48 лет музыкальной карьеры 17 раз номинировался на премию "Грэмми", стал обладателем "Золотого глобуса", премии "Эмми" и четырехкратным номинантом на "Оскар" в категории "Лучшая песня".

Известному рок-музыканту и актеру Стингу (Гордону Метью Томасу Самнеру) исполнилось 70 лет. Фокус собрал факты из биографии легендарного музыканта и пятерку самых популярных песен в YouTube.

Биография Стинга

Гордон Мэттью Томас Самнер родился в 1951 году в Ньюкасл-апон-Тайн. Его отец работал монтажником, а мама подрабатывала медсестрой и парикмахером. У нее было музыкальное образование, что и позволило обнаружить талант у Гордона.

Музыкальная карьера Стинга началась в 1977 году, когда он вместе с барабанщиком Стюартом Коуплендом и гитаристом Энди Саммерсом создал группу The Police. Прозвище Стинг (с английского — "жало") получил из-за своей любви к черно-желтому в полоску свитеру, который напоминал участникам группы то ли пчелу, то ли осу.

70 лет стингу
За свою карьеру Стинг 17 раз номинировался на премию "Грэмии".

Группа The Police, которая была одной из самых новаторских в 1970-1980-е годы, обрела мировую известность. Музыканты играли в жанре поп-рока и пост-панка и стали одними из наиболее ярких представителей британского рока новой волны. Пять альбомов The Police вошли в золотой фонд рок-музыки… Однако на пике популярности Стинг решил, что уже достиг с группой максимума возможного — и покинул ее ради сольной карьеры в 1984 году.

2 октября Стингу исполнилось 70 лет

С 1985 года начинает выступать как самостоятельный музыкант. И первый же его альбом — "Dream of the Blue Turtles" — стал платиновым. В альбом вошел и знаменитый сингл "Russians", посвященный Холодной войне.

Sting - Russians (Official Music Video)

Всего за время сольной карьеры Стинг выпустил 13 студийных альбомов, новый альбом The Bridge будет в жанре поп-рок — релиз назначен на 19 ноября 2021 года.

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За свою карьеру Стинг 17 раз номинировался на премию "Грэмии", стал обладателем "Золотого глобуса", премии "Эмми" и четырехкратным номинантом на "Оскар" в категории "Лучшая песня".

ТОП-5 самых популярных песен Стинга и The Police

Песня группы The Police — Every Breath You Take — 887 млн просмотров на YouTube и 989 млн прослушиваний на Spotify.

The Police — Every Breath You Take

На втором месте по количеству просмотров на YouTube находится песня Shape of My Heart, которая имеет 294 млн просмотров. В Spotify композиция набрала 177 млн прослушиваний.

Sting — Shape of My Heart

Третьей самой популярной песней на Youtube у Стинга стала Desert Rose — 267 млн просмотров. В Spotify — 75 млн прослушиваний.

Sting — Desert Rose

Песня Englishman in New York расположилась на 4 месте с 233 млн просмотров на YouTube и 199 млн в Spotify.

Sting — Englishman in New York

Замыкает пятерку самых популярных песен Стинга Roxanne группы The Police. Трек имеет 117 млн просмотров на Youtube и 368 млн прослушиваний в Spotify.

Напомним, в апреле Стинг купил пентхаус в Нью-Йорке с видом на Центральный парк. Квартира обошлась ему в $65,7 млн.