Стінгу виповнилося 70 років: ТОП-5 кращих пісень легендарного рок-музиканта (відео)

Британський рок-виконавець за 48 років музичної кар'єри 17 разів номінувався на премію "Ґреммі", став володарем "Золотого глобуса", премії "Еммі" і чотириразовим номінантом на "Оскар" в категорії "Краща пісня".

Відомому рок-музиканту і акторові Стингу (Гордону Метью Томасу Самнеру) виповнилося 70 років. Фокус зібрав факти з біографії легендарного музиканта і п'ятірку найпопулярніших пісень в YouTube.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

біографія Стінга

Гордон Меттью Томас Самнер народився в 1951 році в Ньюкасл-апон-Тайн. Його батько працював монтажником, а мама підробляла медсестрою і перукарем. У неї була музична освіта, що і дозволило виявити талант у Гордона.

Музична кар'єра Стінга почалася в 1977 році, коли він разом з барабанщиком Стюартом Коуплендом і гітаристом Енді Саммерсом створив групу The Police. Прізвисько Стінг (з англійської — "жало") одержав через свою любов до чорно-жовтого в смужку светра, який нагадував учасникам групи чи бджолу, чи то осу.

[ + – ] За свою кар'єру Стінг 17 разів номінувався на премію "Гремі".

Група The Police, яка була однією з найбільш новаторських в 1970-1980-і роки, здобула світову популярність. Музиканти грали в жанрі попроку та постпанку і стали одними з найбільш яскравих представників британського року нової хвилі. П'ять альбомів The Police увійшли в золотий фонд рок-музики ... Однак на піку популярності Стінг вирішив, що вже досяг з групою максимуму можливого — і покинув її заради сольної кар'єри в 1984 році.

2 жовтня Стингу виповнилося 70 років

З 1985 року починає виступати як самостійний музикант. І перший же його альбом — "Dream of the Blue Turtles" — став платиновим. В альбом увійшов і знаменитий сингл "Russians", присвячений Холодної війни.

[ + – ] Sting — Russians (Official Music Video)

Всього за час сольної кар'єри Стінг випустив 13 студійних альбомів, новий альбом The Bridge буде в жанрі попрок — реліз призначений на 19 листопада 2021 року.

Важливо

Золотий ювілей Queen. 50 років головній арт-роковій групі в історії

За свою кар'єру Стінг 17 разів номінувався на премію "Гремі", став володарем "Золотого глобуса", премії "Еммі" і чотириразовим номінантом на "Оскар" в категорії "Краща пісня".

ТОП-5 найпопулярніших пісень Стінга і The Police

Пісня групи The Police — Every Breath You Take — 887 млн переглядів на YouTube і 989 млн прослуховувань на Spotify.

[ + – ] The Police — Every Breath You Take

На другому місці за кількістю переглядів на YouTube знаходиться пісня Shape of My Heart, яка має 294 млн переглядів. У Spotify композиція набрала 177 млн прослуховувань.

[ + – ] Sting — Shape of My Heart

Третьою найпопулярнішою піснею на Youtube у Стінга стала Desert Rose — 267 млн переглядів. У Spotify — 75 млн прослуховувань.

[ + – ] Sting — Desert Rose

Пісня Englishman in New York розташувалася на 4 місці з 233 млн переглядів на YouTube і 199 млн в Spotify.

[ + – ] Sting — Englishman in New York

Замикає п'ятірку найпопулярніших пісень Стінга Roxanne групи The Police. Трек має 117 млн переглядів на Youtube і 368 млн прослуховувань в Spotify.

Нагадаємо, у квітні Стінг купив пентхаус в Нью-Йорку з видом на Центральний парк. Квартира обійшлася йому в $65,7 млн.