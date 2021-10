Metallica отпраздновала 40-летний юбилей: история создания группы

В честь юбилея музыканты группы переиздали известный альбом The Black Album, который появился на стримингах 1 сентября.

Легендарная Metallica 28 октября отпраздновала свое 40-летие. Рок-группу в 1981 году основали в Лос-Анджелесе гитарист и певец Джеймс Хетфилд и барабанщик Ларс Ульрих.

Со временем группа стала одним из самых коммерчески успешных коллективов, представляющих направление трэш-метала. Metallica вошла в так называемую "большую четверку" на уровне со Slayer, Megadeth и Anthrax. Своим творчеством коллектив оказал огромное влияние на музыкальную индустрию: за время существования группы было продано 110 миллионов экземпляров альбомов.

В мировых стадионных звезд артисты превратились после выпуска в 1991 году легендарного альбома "Metallica".

Барабанщика Ларса Ульриха считают ключевой фигурой в группе и одним из изобретателей стиля трэш-метал. Он ввел в моду игру на двух бас-бочках, которая лучше всего слышна в треке "One".

Его партнер и соавтор Джеймс Хэтфилд впервые ввел в тексты скоростной "металлической" группы социальную и философскую тематику. Заглавная песня альбома "Ride the Lightning" исполнялась от лица несправедливо приговоренного к смертной казни и стала первым в истории Metallica текстом о несовершенстве американской судебной системы. Заглавная песня "Master of Puppets" была посвящена теме кокаиновой зависимости, которая в 1980-ые редко поднималась в мейнстриме."One" была написана Хэтфилдом под впечатлением от романа Далтона Трамбо "Джонни взял ружье", рассказывающем о солдате Первой мировой войны, лишившегося конечностей и органов чувств, но сохранившего способность мыслить.

На протяжении своей карьеры Metallica охотно перепевала чужие песни и даже однажды исполнила "Группу крови" "Кино".

Альбом "Metallica" стал первым, добравшимся до вершин чартов по всему миру. Песни с низким и ровным темпом "The Unforgiven" и "Nothing Else Matters" привели Metallica на коммерческое FM-радио и в горячую ротацию музыкальных телеканалов.

В честь 40-летия группы музыканты переиздали свой так называемый "Черный альбом" (The Black Album). The Metallica Blacklist появился на стримингах 1 сентября, а 1 октября специальное издание появилось и в виниле. Альбом содержит 53 кавер-версии композиций, которые были записаны с самыми разными артистами, например, с сэром Элтоном Джоном, Майли Сайрус, Кори Тейлором из Slipknot и другими.

Сегодня Metallica имеет огромная армия поклонников во всем мире, восемь статуэток "Грэмми" и грандиозные планы на будущее.

Ранее сообщалось, что барабанщик группы Metallica Ларс Ульрих получил рыцарский титул в Дании. Его наградили от имени королевы Маргрете II за вклад в музыку.

Также Фокус писал, что Metallica в эфире вечернего шоу Джимми Феллона сыграла на игрушечных инструментах популярную песню Enter Sandman.