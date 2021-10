Metallica відсвяткувала 40-річний ювілей: історія створення гурту

На честь ювілею музиканти гурту перевидали відомий альбом The Black Album, який з'явився на стрімінгах 1 вересня.

Легендарна Metallica 28 жовтня відсвяткувала своє 40-річчя. Рок-групу в 1981 році заснували в Лос-Анджелесі гітарист і співак Джеймс Гетфілд і барабанщик Ларс Ульріх.

Згодом група стала одним із найбільш комерційно успішних колективів, що представляють напрямок треш-металу. Metallica увійшла до так званої "великої четвірки" на рівні зі Slayer, Megadeth та Anthrax. Своєю творчістю колектив вплинув на музичну індустрію: за час існування гурту було продано 110 мільйонів екземплярів альбомів.

На світових стадіонних зірок артисти перетворилися після випуску в 1991 році легендарного альбому "Metallica".

Барабанника Ларса Ульріха вважають ключовою фігурою у групі й одним із винахідників стилю треш-метал. Він ввів у моду гру на двох бас-бочках, яку найкраще чути у треці "One".

Його партнер і співавтор Джеймс Гетфілд вперше ввів у тексти швидкісної "металевої" групи соціальну та філософську тематику. Заголовна пісня альбому "Ride the Lightning" виконувалася від імені несправедливо засудженого до страти і стала першим в історії Metallica текстом про недосконалість американської судової системи. Заголовна пісня "Master of Puppets" була присвячена темі кокаїнової залежності, яка в 1980-ті рідко порушувалася в мейнстрімі. "One" була написана Гетфілдом під враженням від роману Далдона Трамбо "Джонні взяв зброю", який оповідає про солдата Першої світової війни, котрий втратив кінцівки й органи чуття, але зберіг здатність мислити.

Протягом своєї кар'єри Metallica охоче переспівувала чужі пісні та навіть одного разу виконала "Групу крові" "Кіно".

Альбом "Metallica" став першим, що дістався вершин чартів по всьому світу. Пісні з низьким та рівним темпом "The Unforgiven" і "Nothing Else Matters" привели Metallica на комерційне FM-радіо та в гарячу ротацію музичних телеканалів.

На честь 40-річчя гурту музиканти перевидали свій так званий "Чорний альбом" (The Black Album). The Metallica Blacklist з'явився на стрімінгах 1 вересня, а 1 жовтня спеціальне видання з'явилося у вінілі. Альбом містить 53 кавер-версії композицій, які були записані з різними артистами, наприклад, із сером Елтоном Джоном, Майлі Сайрус, Корі Тейлором зі Slipknot та іншими.

Сьогодні Metallica має величезну армію шанувальників у всьому світі, вісім статуеток "Греммі" та грандіозні плани на майбутнє.

Раніше повідомлялося, що барабанщик гурту Metallica Ларс Ульріх отримав лицарський титул у Данії. Його нагородили від імені королеви Маргрете II за внесок у музику.

Також Фокус писав, що Metallica в ефірі вечірнього шоу Джиммі Феллона зіграла на іграшкових інструментах популярну пісню Enter Sandman.