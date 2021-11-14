Дом с привидениями и квартира для секса. Дома из фильмов и сериалов, в которых можно провести ночь

Романтичные парочки могут поваляться на кровати Кэрри Брэдшоу ("Секс в большом городе") или Беллы Свон ("Сумерки"), а тем, кто ищет острых ощущений, подойдет дом из культового хоррора "Крик".

Квартира Кэрри Брэдшоу: секс и аренда жилья в большом городе

С 12 на 13 ноября 2021 года можно было на одну ночь арендовать знаменитую манхэттенскую квартиру героини сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу. Такой подарок фанатам решили сделать стриминговый сервис HBO вместе с актрисой Сарой Джессикой Паркер, сыгравшей Брэдшоу, накануне декабрьской премьеры продолжения сериала. На самом деле, предлагаемое для аренды жилье — точная копия квартиры киногероини. Внутри есть телефон, по которому Кэрри созванивалась с подругами, ноутбук, где она писала колонки, ее гардеробная с репликами дизайнерских нарядов киногероини, а также коллекцией туфель и знаменитая сумка ручной работы в виде Эйфелевой башни.

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[ + – ] Сара Джессика Паркер в квартире Кэрри Брэдшоу

• Квартиру можно арендовать на двух человек

• Цена — $23 в сутки

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Ездить, как Корлеоне, колдовать, как Поттер. Почем имущество киногероев продают на аукционах

• В сериале все сцены в квартире Керри Бредшоу снимали в киностудии, а в фильме от настоящего дома, в котором якобы жила киногероиня, показывали только фасад

Домик в "Сумерках": особняк Беллы Свон

[ + – ] Оригинальный дом из вампирской саги "Сумерки"

В 2019 году на онлайн-сервисе аренды жилья Airbnb можно было снять оригинальный дом из вампирской саги "Сумерки", где жила главная героиня Белла Свон (Кристен Стюарт) вместе с отцом, шерифом Чарли (Билли Берк). Особняк, построенный в 1930-х, находится в местечке Сент-Хеленс, штат Орегон, и рассчитан на десять гостей. Внутри есть пять спален и две ванные комнаты. По словам хозяев, гости могут поужинать за настоящим обеденным столом Чарли, который использовался для съемок, а также провести ночь в спальне Беллы.

[ + – ] Кристен Стюарт — она же Белла Свон из вампирской саги "Сумерки"

• Владельцы расставили в комнатах картонные фигуры главных героев франшизы — самой Беллы, вампира Эдварда и оборотня Джейкоба

• Аренда стоила $330 в сутки

Коттедж Железного Человека: скромный дом у озера

[ + – ] Деревянный коттедж Железного Человека можно было арендовать за $800 в сутки

Деревянный коттедж Железного Человека, знакомый кинозрителям по фильму "Мстители: Финал", в 2019 году можно было арендовать за $800 в сутки. По сюжету Тони Старк (Роберт Дауни-младший) уединенно жил в доме, расположенном в лесу, вместе с семьей после событий фильма "Мстители: Война бесконечности". Здесь же, на берегу озера, состоялась церемония прощания с супергероем. Коттедж с верандой, который использовали для съемок фильма, расположен в Фэрберне, штат Джорджия. Внутри есть кухня, три спальни и три санузла.

[ + – ] Тони Старк (Роберт Дауни-младший) уединенно жил в доме, расположенном в лесу

• Арендовать дом можно было минимум на три ночи. В нем могли разместиться до шести человек

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Цена истории. Самые дорогие вещи знаменитостей

• Первоначально цена стартовала от $335 в сутки, но быстро поднялась до $800 из-за ажиотажа в соцсетях

Дом из "Крика": где отпраздновать Хэллоуин

В 2021 году на Хэллоуин всего за $5 в сутки можно было на три ночи снять настоящий дом из кинохоррора "Крик" 1996 года, где по сюжету Призрачное Лицо (Ghostface) устроил резню.

[ + – ] Настоящий дом из кинохоррора "Крик" 1996 года

В аренду входили: виртуальное приветствие от шерифа фильма Дьюи Райли в исполнении актера Дэвида Аркетта; киномарафон из четырех частей "Крика"; возможность исследовать дом таким, каким он был во время съемок, начиная от следов ножа на двери и заканчивая гаражом, в котором погибла одна из героинь "Крика". Также нужно было ответить на телефонный звонок убийцы и попробовать популярные закуски ­1990-х, включая попкорн Jiffy Pop и пиццу.

[ + – ] Кадр из хоррора "Крик": Ghostface устроил резню

• Дом сдавали в честь 25-летия первого фильма и выхода в 2022 году пятой части "Крика"

• Арендовать жилье можно было на четверых человек