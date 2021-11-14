Будинок з привидами та квартира для сексу. Будинки з фільмів та серіалів, в яких можна провести ніч

Романтичні парочки можуть повалятися на ліжку Керрі Бредшоу ("Секс у великому місті") або Белли Свон ("Сутінки"), а тим, хто шукає гострих відчуттів, підійде будинок із культового горору "Крик".

Квартира Керрі Бредшоу: секс та оренда житла у великому місті

З 12 на 13 листопада 2021 можна було на одну ніч орендувати знамениту манхеттенську квартиру героїні серіалу "Секс у великому місті" Керрі Бредшоу. Такий подарунок фанатам вирішили зробити стрімінговий сервіс HBO разом із акторкою Сарою Джесікою Паркер, яка зіграла Бредшоу, напередодні грудневої прем'єри продовження серіалу. Насправді житло, що пропонується для оренди, — точна копія квартири кіногероїні. Усередині є телефон, яким Керрі зідзвонювалася з подругами, ноутбук, де вона писала колонки, її гардеробна з репліками дизайнерського вбрання кіногероїні, а також колекцією туфель і знаменита сумка ручної роботи у вигляді Ейфелевої вежі.

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[ + – ] Сара Джессіка Паркер у квартирі Керрі Бредшоу

• Квартиру можна орендувати на двох осіб

• Ціна — $23 на добу

Важливо

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• У серіалі всі сцени у квартирі Керрі Бредшоу знімали у кіностудії, а у фільмі від справжнього будинку, в якому нібито жила кіногероїня, показували лише фасад

Будиночок у "Сутінках": особняк Белли Свон

[ + – ] Оригінальний будинок з вампірської саги "Сутінки"

У 2019 році на онлайн-сервісі оренди житла Airbnb можна було винайняти оригінальний будинок з вампірської саги "Сутінки", де жила головна героїня Белла Свон (Крістен Стюарт) разом з батьком, шерифом Чарлі (Біллі Берк). Особняк, збудований у 1930-х, знаходиться у містечку Сент-Хеленс, штат Орегон, та розрахований на десять гостей. Усередині є п'ять спалень і дві ванні кімнати. За словами господарів, гості можуть повечеряти за справжнім обіднім столом Чарлі, який використовувався для зйомок, а також провести ніч у спальні Белли.

[ + – ] Крістен Стюарт — вона ж Белла Свон з вампірської саги "Сутінки"

• Власники розставили в кімнатах картонні фігури головних героїв франшизи — самої Белли, вампіра Едварда та перевертня Джейкоба

• Оренда коштувала $330 на добу

Котедж Залізної Людини: скромний будинок біля озера

[ + – ] Дерев'яний котедж Залізної Людини можна було орендувати за $800 на добу

Дерев'яний котедж Залізної Людини, знайомий кіноглядачам за фільмом "Месники: Фінал", у 2019 році можна було орендувати за $800 за добу. За сюжетом Тоні Старк (Роберт Дауні-молодший) самотньо жив у будинку, розташованому в лісі, разом із сім'єю після подій фільму "Месники: Війна нескінченності". Тут само, на березі озера відбулася церемонія прощання з супергероєм. Котедж з верандою, який використовували для зйомок фільму, розташований у Ферберні, Джорджія. Усередині є кухня, три спальні та три санвузли.

[ + – ] Тоні Старк (Роберт Дауні-молодший) самотньо жив у будинку, розташованому в лісі

• Орендувати будинок можна було щонайменше на три ночі. У ньому могли розміститися до шести осіб

• Спочатку ціна стартувала від $335 на добу, але швидко піднялася до $800 через ажіотаж у соцмережах

Будинок з "Крику": де відсвяткувати Геловін

У 2021 році на Геловін всього за $5 на добу можна було на три ночі зняти справжній будинок з кіногорору "Крик" 1996 року, де за сюжетом Примарне Обличчя (Ghostface) влаштував різанину.

[ + – ] Справжній будинок з кіногорору "Крик" 1996 року

В оренду входили: віртуальне привітання від шерифа фільму Дьюї Райлі у виконанні актора Девіда Аркетта; кіномарафон із чотирьох частин "Крику"; можливість дослідити будинок таким, яким він був під час зйомок, починаючи від слідів ножа на дверях та закінчуючи гаражем, у якому загинула одна з героїнь "Крику". Також потрібно було відповісти на телефонний дзвінок убивці та скуштувати популярні закуски 1990-х, включаючи попкорн Jiffy Pop та піцу.

[ + – ] Кадр із горору "Крик": Ghostface влаштував різанину

• Будинок здавали на честь 25-річчя першого фільму та виходу у 2022 році п'ятої частини "Крику"

• Орендувати житло можна було на чотирьох осіб