Новый удар по королеве. ВВС расскажет о ссоре принцев Уильяма и Гарри вопреки Букингемскому дворцу

Принц Чарльз, принц Уильям и помощники Елизаветы II возмущены тем, что перед показом проект не дали посмотреть членам королевской семьи, чтобы иметь возможность ответить на возможные обвинения.

Не успел утихнуть скандал вокруг вскрывшегося обмана журналиста ВВС Мартина Башара, который ввел в заблуждение принцессу Диану ради сенсационного интервью 1995 года, как телекомпания снова оказалась в шаге от выяснения отношений с Букингемским дворцом, пишет Daily Mail.

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В этот раз причиной для нескрываемого недовольства со стороны королевской семьи стал двухсерийный документальный фильм "Принцы и пресса", который выйдет в эфир в Великобритании вечером 22 ноября. Проект исследует освещение братьев в британских газетах, в том числе отношения Гарри с женой Меган и решение пары сложить королевские обязанности и переехать в США.

Инсайдеры из королевской семьи отрицали, что Уильям и Гарри были втянуты в информационную войну со средствами массовой информации. Если журналисты утверждали, что помощники принца Уильяма дали комментарии против принца Гарри во время истории об исходе герцогов Сассекских из дворца, то во дворце отрицают это и уверяют, что на самом деле все было наоборот. По их словам, высокопоставленные королевские помощники неоднократно отказывались быть втянутыми в публичную словесную войну, несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл дали взрывное интервью телеведущей Опре Уинфри в марте этого года.

"Сверху всегда было ясно, что никто не хочет, чтобы его затащили в эту кроличью нору, как бы вопиюще ни провоцировали людей герцоги Сассекские. Дворцовая мантра заключалась в том, что период молчания был бы полезен, чтобы устранить токсичность ситуации, а королева, которая была очень опечалена услышанным, зашла так далеко, что выступила с личным заявлением, в котором четко разъяснила, что есть вопросы, которые им необходимо решать в частном порядке, как в семье", – утверждают во дворце королевы

Принц Уильям и его отец, принц Чарльз, объединили свои усилия, чтобы пожаловаться на BBC и пригрозить бойкотом будущих проектов с телевещательной компанией, если Букингемский дворец не получит право ответить на потенциально опасные обвинения.

Ситуацию усугубляет тот момент, что фильм перед выходом не показали членам семьи британского монарха. Инсайдеры Букингемского дворца, Кенсингтонского дворца и Кларенс-хауса были особенно возмущены тем, что им не дали возможности посмотреть шоу или ответить на любые заявления с обвинениями, которые могут прозвучать в эфире.

Высокопоставленный королевский источник уже назвал фильм "болтовней" и сообщил газете, что скандал вокруг программы "расстроил" Елизавету II, состояние здоровья которой в последнее время вызывает все более возрастающую тревогу среди британцев.

Королевские инсайдеры дали понять, что у них не было никакого желания подвергать цензуре ни телевещательную компанию, ни создателей программы. Но все три королевских семьи согласились, что им следовало бы дать право на ответ. Этого требуют и руководящие принципы BBC.

Предполагается, что среди журналистов, участвовавших в программе, – королевский корреспондент BBC Джонни Даймонд, помощник редактора Daily Telegraph Камилла Томини и американский журналист Омид Скоби, который является соавтором биографии Гарри и Меган "В поисках свободы".

Фильм представляет Амол Раджан, ведущий программы "Сегодня" на Radio 4 и самопровозглашенный республиканец.

Первый часовой эпизод охватывает годы после Бриллиантового юбилея королевы в 2012 году и "позитивную реакцию СМИ на появление нового поколения членов королевской семьи". Во втором эпизоде ​​рассматриваются последние три года, включая растущий разрыв между братьями. В 2019 году Гарри признал, что они с Уильямом "идут разными путями", а тот в свою очередь ответил, что герцог Сассекский зашел слишком далеко.