Новий удар по королеві. ВВС розповість про сварку принців Вільяма та Гаррі всупереч Букінгемському палацу

Принц Чарльз, принц Вільям і помічники Єлизавети II обурені тим, що перед показом проект не дали подивитися членам королівської родини, щоб мати змогу відповісти на можливі звинувачення.

Не встиг ущухнути скандал навколо обману журналіста ВВС Мартіна Башара, який ввів в оману принцесу Діану заради сенсаційного інтерв'ю 1995 року, як телекомпанія знову опинилася за крок від з'ясування стосунків із Букінгемським палацом, пише Daily Mail.

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Цього разу причиною для невдоволення з боку королівської родини став двосерійний документальний фільм "Принци та преса", який вийде в ефір у Великій Британії ввечері 22 листопада. Проект досліджує висвітлення братів у британських газетах, у тому числі стосунки Гаррі з дружиною Меган і рішення пари скласти королівські обов'язки та переїхати до США.

Інсайдери з королівської родини заперечували, що Вільям і Гаррі були втягнуті в інформаційну війну із засобами масової інформації. Якщо журналісти стверджували, що помічники принца Вільяма дали коментарі проти принца Гаррі під час історії про вихід герцогів Сассекських із палацу, то в палаці заперечують це та запевняють, що насправді все було навпаки. За їхніми словами, високопоставлені королівські помічники неодноразово відмовлялися бути втягнутими до публічної словесної війни, незважаючи на те, що принц Гаррі та Меган Маркл дали вибухове інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі в березні цього року.

"Зверху завжди було зрозуміло, що ніхто не хоче, щоб його затягли в цю кролячу нору, як би кричуще не провокували людей герцоги Сассекські. Палацова мантра полягала в тому, що період мовчання був би корисним, щоб усунути токсичність ситуації, а королева, яка була дуже засмучена почутим, зайшла так далеко, що виступила з особистою заявою, в якій чітко роз'яснила, що є питання, які їм необхідно вирішувати в приватному порядку, як у сім'ї”, – стверджують у палаці королеви

Принц Вільям і його батько, принц Чарльз, об'єднали свої зусилля, щоб поскаржитися на ВВС і погрожувати бойкотом майбутніх проектів із телемовною компанією, якщо Букінгемський палац не отримає права відповісти на потенційно небезпечні звинувачення.

Ситуацію ускладнює той момент, що фільм перед виходом не показали членам родини британського монарха. Інсайдери Букінгемського палацу, Кенсінгтонського палацу та Кларенс-хаусу були особливо обурені тим, що їм не дали можливості подивитися шоу чи відповісти на будь-які заяви зі звинуваченнями, які можуть пролунати в ефірі.

Високопоставлене королівське джерело вже назвало фільм "балаканиною" та повідомило газеті, що скандал навколо програми "засмутив" Єлизавету II, стан здоров'я якої останнім часом викликає дедалі більшу тривогу серед британців.

Королівські інсайдери дали зрозуміти, що в них не було жодного бажання цензурувати ні телемовну компанію, ні творців програми. Але всі три королівські сім'ї погодилися, що їм слід було б дати право на відповідь. Цього вимагають керівні принципи ВВС.

Передбачається, що серед журналістів, які брали участь у програмі, – королівський кореспондент ВВС Джонні Даймонд, помічник редактора Daily Telegraph Камілла Томіні й американський журналіст Омід Скобі, який є співавтором біографії Гаррі та Меган "У пошуках свободи".

Фільм представляє Амол Раджан, ведучий програми "Сьогодні" на Radio 4 та самопроголошений республіканець.

Перший годинний епізод охоплює роки після Діамантового ювілею королеви у 2012 році та "позитивну реакцію ЗМІ на появу нового покоління членів королівської родини". У другому епізоді розглядаються останні три роки, включаючи зростаючий розрив між братами. У 2019 році Гаррі визнав, що вони з Вільямом "ідуть різними шляхами", а той, у свою чергу, відповів, що герцог Сассекський зайшов надто далеко.