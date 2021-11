В Дубае открылся первый в мире панорамный бассейн на высоте 200 метров (фото, видео)

Aura Skypool уже пророчат небывалый успех у туристов, поскольку подобного бассейна с обзором в 360 градусов и на такой высоте нет нигде в мире.

Первый в мире панорамный бассейн с обзором на 360 градусов под названием Aura Skypool открылся на 50-м этаже 52-этажной башни Palm Tower на острове Пальма Джумейра в Дубае и находится на высоте 200 метров над землей, пишет Karryon.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Объект, который уже называют потенциальной жемчужиной города, предлагает захватывающий вид на известные достопримечательности Дубая, включая Пальму Джумейру, Бурдж-Аль-Араб, Бурдж-Халифа и Айн-Дубай, а также панорамный бассейн и лаунж-зону.

Фотографии, опубликованные на сайте Aura Skypool, показывают, что с бассейна открывается потрясающие пейзажи.

[ + – ] Бассейн Aura Skypool находится на 50-м этаже в Palm Tower Фото: Architectural Digest Middle East

На одном из снимков видны ступени к воде на южной стороне башни. Шезлонги и низкие стулья расставлены на террасе у бассейна площадью 750 квадратных метров, а небоскребы Дубайской пристани и колесо обозрения Айн-Дубай уходят за горизонт. С другой стороны небоскреб Бурдж-Аль-Араб и небоскреб Бурдж-Халифа подчеркивают горизонт.

На другой фотографии можно рассмотреть ряды лежаков с полотенцами и подушками Aura, граничащие с бассейном, из которых открывается захватывающий вид на архипелаг Пальма Джумейра.

Чтобы попасть в Aura Skypool, построенный девелопером Sunset Hospitality, гости поднимаются на 50-й этаж на специальных лифтах. Они выходят в зону, которая разделена на два отдельных, но дополняющих друг друга пространства – террасу у бассейна и лаунж-бар. В оформлении помещения использованы натуральные материалы, камень и бетон, а бассейн выложен светло-голубой плиткой.

"Здесь находятся шикарные, но удобные шезлонги и шезлонги, изготовленные по индивидуальному заказу, и гостям предоставляется возможность плавать на 360 градусов на потрясающем фоне, чтобы сделать идеальную фотографию", – говорится в пресс-релизе Aura Skypool.

"С 360-градусным видом на некоторые из самых знаковых достопримечательностей мира, от искусственного острова Пальма Джумейра, который в этом году празднует 20-летие с момента его строительства, до Бурдж-Аль-Араб, Бурдж-Халифа и Айн-Дубай — все это в одном месте, это захватывающее дух новое направление, которое продолжит демонстрировать самое лучшее, что есть в Дубае", – заявил в прошлом месяце Антонио Гонсалес, генеральный директор Sunset Hospitality.

В лаундже посетители могут заказать блюда интернациональной кухни с паназиатским оттенком.

Шеф-повар Крейг Бест составляет меню, в которое входят такие блюда как салат из утки, тартар из тунца Понзу, рибай со специями из Малайзии, пена из йогурта юдзу и молочный торт из мусса матча.

Aura Skypool открыт каждый день с 10 утра до заката. Для билетов доступны три временных интервала — утром, днем ​​или на целый день у бассейна. Билеты стоят от $46 до $163 на целый день. Бронирование включает шезлонг, доступ в лаунж и сделанный на заказ приветственный набор.

Двумя этажами выше бассейна, на 52-м этаже, расположена 360-градусная смотровая площадка The View at The Palm, открывшаяся для публики в апреле.

[ + – ] Видеотур по Aura Skypool

Напомним, Саудовская Аравия начала строительство города будущего, в котором не будет дорог, а большинством процессов поручат управлять искусственному интеллекту.