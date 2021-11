У Дубаї відкрився перший у світі панорамний басейн на висоті 200 метрів (фото, відео)

Aura Skypool вже пророкують небувалий успіх у туристів, оскільки такого басейну з оглядом 360 градусів і на такій висоті немає ніде у світі.

Перший у світі панорамний басейн з оглядом на 360 градусів під назвою Aura Skypool відкрився на 50 поверсі 52-поверхової вежі Palm Tower на острові Пальма Джумейра в Дубаї і розташований на висоті 200 метрів над землею, пише Karryon.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Об'єкт, який вже називають потенційною перлиною міста, пропонує захопливий краєвид на відомі визначні пам'ятки Дубая, включаючи Пальму Джумейру, Бурдж-Аль-Араб, Бурдж-Халіфу та Айн-Дубай, а також панорамний басейн та лаунж-зону.

Фотографії, опубліковані на сайті Aura Skypool, показують, що з басейну відкриваються чудові пейзажі.

[ + – ] Басейн Aura Skypool розташований на 50 поверсі в Palm Tower Фото: Architectural Digest Middle East

На одному зі знімків видно щаблі до води на південній стороні вежі. Шезлонги та низькі стільці розставлені на терасі біля басейну площею 750 квадратних метрів, а хмарочоси Дубайської пристані та оглядове колесо Айн-Дубай йдуть за горизонт. З іншого боку, хмарочос Бурдж-Аль-Араб і хмарочос Бурдж-Халіфа підкреслюють краєвид.

На іншій фотографії можна розглянути ряди лежаків з рушниками та подушками Aura, що межують з басейном, з яких відкривається захопливий краєвид на архіпелаг Пальма Джумейра.

Щоб потрапити в Aura Skypool, побудований девелопером Sunset Hospitality, гості піднімаються на 50 поверх на спеціальних ліфтах. Вони виходять у зону, яка розділена на два окремі простори, що доповнюють одне одного – терасу біля басейну і лаунж-бар. В оформленні приміщення використані натуральні матеріали, камінь та бетон, а басейн викладений світло-блакитною плиткою.

"Тут розташовані шикарні, але зручні шезлонги та шезлонги, виготовлені за індивідуальним замовленням, і гостям надається можливість плавати на 360 градусів на чудовому фоні, щоб зробити ідеальну фотографію", — йдеться в пресрелізі Aura Skypool.

"З 360-градусним краєвидом на деякі з найзнаковіших пам'яток світу, від штучного острова Пальма Джумейра, який цього року святкує 20-річчя з моменту його будівництва, до Бурдж-Аль-Араб, Бурдж-Халіфи та Айн-Дубай — усе це в одному місці, це приголомшливий новий напрямок, який продовжить демонструвати найкраще, що є в Дубаї", — заявив минулого місяця Антоніо Гонсалес, генеральний директор Sunset Hospitality.

У лаунжі відвідувачі можуть замовити страви міжнародної кухні з паназійським відтінком.

Шеф-кухар Крейг Бест складає меню, у яке входять такі страви як салат з качки, тартар із тунця Понзу, рибай зі спеціями з Малайзії, піна з йогурту Юдзу та молочний торт із мусу матчу.

Aura Skypool відкрито щодня з 10 ранку до заходу сонця. Для квитків доступні три часові інтервали — вранці, вдень або на цілий день біля басейну. Квитки коштують від $46 до $163 на цілий день. Бронювання включає шезлонг, доступ до лаунжу та зроблений на замовлення вітальний набір.

Двома поверхами вище басейну, на 52-му поверсі, розташований 360-градусний оглядовий майданчик The View at The Palm, що відкрився для публіки у квітні.

[ + – ] Відеотур по Aura Skypool

Нагадаємо, Саудівська Аравія розпочала будівництво міста майбутнього, у якому не буде доріг, а більшістю процесів доручать керувати штучному інтелекту.