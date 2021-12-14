Тренды маникюра. Квадратные ногти – хит сезона зима 2021/22

Квадратный маникюр практически никогда не выходил из моды, но в этом сезоне он переживает настоящее перерождение.

Мода на маникюр так же изменчива, как на одежду, украшения, прически и макияж, и часто она так же циклична. Яркий пример тому – возвращение в тренды квадратных ногтей, которые были особенно популярными в 2000-х.

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Кому идеально подходит квадратный маникюр

В принципе, эта форма ногтей универсальна, но все же есть случаи, когда она не просто универсальна, а прямо идеальное решение.

Длинные крепкие ногти. Они позволяют сделать красивый квадратный маникюр без дополнительного укрепления ногтевой пластины.

Если вы желаете иметь трендовый маникюр, то с квадратом или мягким квадратом даже длинные ногти будут выглядеть более сдержано, а потому – уместно в любом образе.

Если у вас короткие ногти, которые нужно вывести в форму. Тогда лучше всего начать именно с мягкого квадрата.

Кому и в каких случаях не стоит делать квадратный маникюр

Слишком ломкие ногти. В таком случае квадратный маникюр категорически не подходит, поскольку он наиболее подвержен ломке и сколам.

Короткие широкие пальцы. Стоит учитывать, что квадратный маникюр выглядит массивнее, чем миндалевидный или заостренный, поэтому придает пальцам более грубый вид.

Трапециевидная форма ногтя, которая расширяется к краю. В таком случае квадратный маникюр будет смотреться не к месту.

Если вы часто стираете руками, моете посуду, убираете без перчаток, копаетесь в земле, такой маникюр – не для вас. Из-за постоянной нагрузки на ногти в квадратном маникюре могут начать появляться сколы, ногти будут часто ломаться. В этом случае оптимальной будет овальная или миндалевидная форма ногтей, причем они не должны быть длинными.

[ + – ] Квадратный маникюр при трапециевидной форме ногтей утяжеляет внешний вид Фото: Соцсети

Мягкий и четкий квадрат – в чем разница

Мягкий квадрат – это форма ногтей в виде квадрата, в котором слегка закруглены края. Она идеальна для коротких ногтей, а ее длина обычно не превышает 3-4 мм.

Четкий квадрат – это форма ногтя, которая имеет четкие углы и ровные линии. Она требует мастерства, поскольку пара неосторожных или лишних манипуляций пилочкой или ногтями могут свести всю картину на нет. Он красиво смотрится на длинных крепких ногтях и предоставляет большой простор для творчества мастерам маникюра.

[ + – ] Мягкий квадрат [ + – ] Острый квадрат

Идеи маникюра на квадратные ногти

Вечная классика

Тем, кто любит лаконичный маникюр, идеально подойдет однотонное покрытие в самых модных оттенках сезона зима 2021/22. Отлично смотрится на квадратных ногтях нюдовое покрытие, а также глубокие насыщенные цвета вроде темно-зеленого, темно-синего, бордового и тому подобное.

Французский маникюр

Классический френч, пожалуй, – лучшее решение для квадратного маникюра, причем он прекрасно выглядит как на коротких ногтях, так и на длинных. Причем именно второй вариант предполагает эксперименты с дизайном и цветом французского маникюра. Мастера ногтевой эстетики давно отошли от классического тандема (нюд+ белый лак) и предлагают массу самых разнообразных идей для стильного и модного маникюра.

В преддверии Нового года

В канун новогодних праздников на квадратных ногтях идеально будет смотреться маникюр с глиттером, причем как френч, так и акцентный маникюр с покрытием глиттером одного-двух ногтей или же полным покрытием, чтобы сделать ногти сверкающими и заметными в общем новогоднем образе.

Рисунки

Тем, кто скучает по 2000-м, самое время вспомнить молодость и сделать маникюр с яркими рисунками. Это могут быть бабочки, цветы, геометрические фигуры и многое другое.

Градиент и кошачий глаз

Вместе с квадратными ногтями в моду вернулся и градиентный маникюр. Его можно сделать как в пастельных, так и в самые ярких цветах. Кроме того, на квадратных ногтях эффектно смотрится маникюр, выполненный в технике "кошачий глаз".

Анималистика

Животный принт на квадратных ногтях добавит образу "хищности" и весьма уместен именно на этой форме. Чем длиннее ногти, тем больше поле для фантазий. Более того, тигровый и леопардовый рисунки как никогда актуальны в преддверии года Тигра.

Ранее мы писали об идеях "снежного" маникюра, а также показывали варианты матового покрытия.