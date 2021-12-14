Тренди манікюру. Квадратні нігті — хіт сезону зима 2021/22

Квадратний манікюр практично ніколи не виходив із моди, але цього сезону він переживає справжнє переродження.

Мода на манікюр так само мінлива, як на одяг, прикраси, зачіски та макіяж, і часто вона так само циклічна. Яскравий приклад тому — повернення до трендів квадратних нігтів, які були особливо популярними у 2000-х.

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Кому ідеально підходить квадратний манікюр

У принципі, ця форма нігтів універсальна, але є випадки, коли вона не просто універсальна, а прямо ідеальне рішення.

Довгі міцні нігті. Вони дають змогу зробити красивий квадратний манікюр без додаткового зміцнення нігтьової пластини.

Якщо ви бажаєте мати трендовий манікюр, то з квадратом або м'яким квадратом навіть довгі нігті виглядатимуть більш стримано, а тому — доречно в будь-якому образі.

Якщо у вас є короткі нігті, які потрібно вивести у форму. Тоді краще почати саме з м'якого квадрата.

Кому та в яких випадках не варто робити квадратний манікюр

Занадто ламкі нігті. У такому випадку квадратний манікюр категорично не підходить, оскільки він найбільш схильний до ламання і сколів.

Короткі широкі пальці. Варто враховувати, що квадратний манікюр виглядає масивніше, ніж мигдалеподібний або загострений, тому надає пальцям грубішого вигляду.

Трапецієподібна форма нігтя, що розширюється до краю. У такому разі квадратний манікюр виглядатиме недоречно.

Якщо ви часто перете руками, миєте посуд, прибираєте без рукавичок, копаєтесь у землі, такий манікюр — не для вас. Через постійне навантаження на нігті в квадратному манікюрі можуть почати з'являтися сколи, нігті будуть часто ламатися. У цьому випадку оптимальною буде овальна або мигдалеподібна форма нігтів, причому вони не повинні бути довгими.

[ + – ] Квадратний манікюр із трапецієподібною формою нігтів перевантажує зовнішній вигляд Фото: Соцсети

М'який і чіткий квадрат — у чому різниця

М'який квадрат — це форма нігтів у вигляді квадрата, в якому трохи закруглені краї. Вона ідеальна для коротких нігтів, а її довжина зазвичай не перевищує 3-4 мм.

Чіткий квадрат — це форма нігтя, яка має чіткі кути та рівні лінії. Вона вимагає майстерності, оскільки кілька необережних або зайвих маніпуляцій пилкою або нігтями можуть звести всю картину нанівець. Він гарно виглядає на довгих міцних нігтях і надає великого простору для творчості майстрам манікюру.

[ + – ] М'який квадрат [ + – ] Гострий квадрат

Ідеї манікюру на квадратні нігті

Вічна класика

Тим, хто любить лаконічний манікюр, ідеально підійде однотонне покриття у наймодніших відтінках сезону зима 2021/22. Відмінно виглядає на квадратних нігтях нюдове покриття, а також глибокі насичені кольори на зразок темно-зеленого, темно-синього, бордового тощо.

Французький манікюр

Класичний френч, мабуть, — найкраще рішення для квадратного манікюру, причому він чудово виглядає як на коротких нігтях, так і довгих. Причому саме другий варіант передбачає експерименти з дизайном і кольором французького манікюру. Майстри нігтьової естетики давно відійшли від класичного тандему (нюд + білий лак) і пропонують масу найрізноманітніших ідей для стильного та модного манікюру.

Напередодні Нового року

Напередодні новорічних свят на квадратних нігтях ідеально виглядатиме манікюр із глітером, причому як френч, так і акцентний манікюр із покриттям глітером одного-двох нігтів або повним покриттям, щоб зробити нігті блискучими і помітними в загальному новорічному образі.

Малюнки

Тим, хто сумує за 2000-ми, саме час згадати молодість і зробити манікюр з яскравими малюнками. Це можуть бути метелики, квіти, геометричні фігури та багато іншого.

Градієнт і котяче око

Разом із квадратними нігтями у моду повернувся і градієнтний манікюр. Його можна зробити як у пастельних, так і в найяскравіших кольорах. Крім того, на квадратних нігтях ефектно виглядає манікюр, виконаний у техніці "котяче око".

Анімалістика

Тваринний принт на квадратних нігтях додасть образу "хижості" й дуже доречний саме на цій формі. Чим довші нігті, тим більше поле для фантазій. Більш того, тигровий і леопардовий малюнки як ніколи актуальні напередодні року Тигра.

Раніше ми писали про ідеї "снігового" манікюру, а також показували варіанти матового покриття.