Билли Айлиш призналась, что начала смотреть порно в 11 лет

Впрочем, певица рассказала, что это отразилось на ней не лучшим образом. Ее стали мучить кошмары

19-летняя Билли Айлиш, кумир подростков и триумфатор музыкальной премии "Грэмми", призналась в шоу Говарда Стерна на радио Sirius XM, что начала смотреть порно еще в 11 лет. И это пристрастие не лучшим образом сказалось на ее психике. Об этом пишет NBC news.

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Стерн спросил Айлиш о порнографии, поскольку она упоминает эту тему в песне Male Fantasy из ее нового альбома Happier Than Ever. В балладе девушка поет о том, что осталась дома одна и смотрит порно, чтобы отвлечься от переживаний из-за разрушенных отношений.

[ + – ] Клип на песню Male Fantasy

Билли призналась, что это и правда часть ее биографии, которой она не гордится. Просмотр порно привел к тому, что у нее начались ночные кошмары и возникли трудности с построением отношений с противоположным полом.

"Если честно, я смотрела очень, очень много порно. Я думаю, что это действительно разрушило мой мозг, и я чувствую себя невероятно опустошенной из-за того количества порно, которое я видела", — призналась девушка.

Она рассказала, что большинство роликов, что она видела, вовсе не подходили для просмотра девочке-подростку: были шокирующими и жестокими. А, будучи ребенком, она не понимала, что смотрит что-то запретное и неприемлемое, а потому долгое время считала, что люди занимаются сексом именно так, как это происходит в порнофильмах.

"Из-за этого, когда я стала заниматься сексом, я не говорила "нет", каким-то вещам, которые лучше было бы не делать. Я думала, что это в рамках нормы", — призналась певица.

[ + – ] Билли Айлиш с подругами

Сейчас Айлиш считает, что "порно — это позор" и злится на себя ту, которая была уверена, что смотреть столько порно – это было нормально.

"Женские тела не выглядят так. Мы не такие", — резюмировала певица.