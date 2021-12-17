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Біллі Айліш зізналася, що почала дивитися порно в 11 років

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Фото: Getty Images

Утім, співачка розповіла, що це позначилося на ній не найкраще. Її почали мучити кошмари.

19-річна Біллі Айліш, кумир підлітків і тріумфаторка музичної премії "Греммі", зізналася у шоу Говарда Стерна на радіо Sirius XM, що почала дивитися порно ще в 11 років. І ця пристрасть не найкраще позначилася на її психіці. Про це пише NBC News.

Стерн запитав Айліш про порнографію, оскільки вона згадує цю тему в пісні Male Fantasy з її нового альбому Happier Than Ever. У баладі дівчина співає про те, що залишилася вдома сама і дивиться порно, щоб відволіктися від переживань через зруйновані стосунки.

Кліп на пісню Male Fantasy

Біллі зізналася, що це справді частина її біографії, якою вона не пишається. Перегляд порно призвів до того, що в неї почалися нічні кошмари і виникли труднощі з побудовою стосунків із протилежною статтю.

"Якщо чесно, я дивилася дуже, дуже багато порно. Я думаю, що це дійсно зруйнувало мій мозок, і я почуваюся неймовірно спустошеною через ту кількість порно, яку я бачила", — зізналася дівчина.

Вона розповіла, що більшість роликів, які вона бачила, зовсім не підходили для перегляду дівчинці-підлітку: були шоковими та жорстокими. А, будучи дитиною, вона не розуміла, що дивиться щось заборонене та неприйнятне, а тому тривалий час вважала, що люди займаються сексом саме так, як це відбувається у порнофільмах.

"Через це, коли я почала займатися сексом, я не говорила "ні" якимсь речам, які краще було б не робити. Я думала, що це в межах норми", — зізналася співачка.

Біллі Айліш із подругами

Зараз Айліш вважає, що "порно — це ганьба" і злиться на себе ту, котра була впевнена, що дивитися стільки порно — це було нормально.

"Жіночі тіла не виглядають так. Ми не такі", — резюмувала співачка.