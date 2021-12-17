Біллі Айліш зізналася, що почала дивитися порно в 11 років

Утім, співачка розповіла, що це позначилося на ній не найкраще. Її почали мучити кошмари.

19-річна Біллі Айліш, кумир підлітків і тріумфаторка музичної премії "Греммі", зізналася у шоу Говарда Стерна на радіо Sirius XM, що почала дивитися порно ще в 11 років. І ця пристрасть не найкраще позначилася на її психіці. Про це пише NBC News.

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Стерн запитав Айліш про порнографію, оскільки вона згадує цю тему в пісні Male Fantasy з її нового альбому Happier Than Ever. У баладі дівчина співає про те, що залишилася вдома сама і дивиться порно, щоб відволіктися від переживань через зруйновані стосунки.

[ + – ] Кліп на пісню Male Fantasy

Біллі зізналася, що це справді частина її біографії, якою вона не пишається. Перегляд порно призвів до того, що в неї почалися нічні кошмари і виникли труднощі з побудовою стосунків із протилежною статтю.

"Якщо чесно, я дивилася дуже, дуже багато порно. Я думаю, що це дійсно зруйнувало мій мозок, і я почуваюся неймовірно спустошеною через ту кількість порно, яку я бачила", — зізналася дівчина.

Вона розповіла, що більшість роликів, які вона бачила, зовсім не підходили для перегляду дівчинці-підлітку: були шоковими та жорстокими. А, будучи дитиною, вона не розуміла, що дивиться щось заборонене та неприйнятне, а тому тривалий час вважала, що люди займаються сексом саме так, як це відбувається у порнофільмах.

"Через це, коли я почала займатися сексом, я не говорила "ні" якимсь речам, які краще було б не робити. Я думала, що це в межах норми", — зізналася співачка.

[ + – ] Біллі Айліш із подругами

Зараз Айліш вважає, що "порно — це ганьба" і злиться на себе ту, котра була впевнена, що дивитися стільки порно — це було нормально.

"Жіночі тіла не виглядають так. Ми не такі", — резюмувала співачка.