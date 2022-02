Dolce & Gabbana отказываются от натурального меха

Но мастеров, занимающихся мехами, увольнять не будут, они просто поменяют специализацию

Итальянский Дом моды Dolce & Gabbana решил отказаться от использования меха животных, следуя тренду на экологичность. Об этом пишет Vogue Italia.

"Мы стремимся к более устойчивому будущему, в котором использование меха животных невозможно", — говорится в заявлении модельеров: Доменико Дольче и Стефано Габбана.

После таких брендов, как Armani, Gucci, Prada и Versace, Dolce & Gabbana также заявили, что поддерживают моду без натурального меха.

"Вся система моды несет важную социальную ответственность, которую она должна выполнять. продвигается и поощряется: мы будем интегрировать инновационные материалы и экологически чистые производственные процессы в наши коллекции, в то же время защищая рабочие места и профессиональные навыки, которым грозило исчезновение", — заявил Фиделе Усаи, директор по коммуникациям и маркетингу Dolce & Gabbana.

Но Доменико Дольче и Стефано Габбана уже отметили, что увольнять скорняков не будет. Они собираются использовать новые технологии для разработки экологически чистых меховых пальто, не исключено, что они будут создаваться из переработанных или перерабатываемых материалов, так что опыт таких мастеров пригодится.

[ + – ] Показ Dolce & Gabbana в 2000 году

Решение уже поприветствовали организации Humane Society of the US и Humane Society International, которые защищают права животных.

В 2021 году компания Kering, владеющая рядом модных брендов, таких как Bottega Veneta, Balenciaga и Gucci, объявила, что до конца 2022 года полностью откажется от меха в своих изделиях.

А в декабре журнал Elle первым из крупных изданий о моде объявил, что не будет использовать мех в своих фотосессиях, а также откажется от его рекламы.