Dolce & Gabbana відмовляються від натурального хутра

Але майстрів, які займаються хутром, звільняти не будуть, вони просто замінять спеціалізацію

Італійський Дім моди Dolce & Gabbana вирішив відмовитися від використання хутра тварин, слідуючи тренду на екологічність. Про це пише Vogue Italia.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

"Ми прагнемо більш стійкого майбутнього, у якому використання хутра тварин неможливе", — йдеться в заяві модельєрів: Доменіко Дольче та Стефано Габбана.

Після таких брендів як Armani, Gucci, Prada та Versace, Dolce & Gabbana також заявили, що підтримують моду без натурального хутра.

"Уся система моди несе важливу соціальну відповідальність, яку вона повинна виконувати. просувається і заохочується: ми інтегруватимемо інноваційні матеріали й екологічно чисті виробничі процеси в наші колекції, водночас захищаючи робочі місця та професійні навички, яким загрожує зникнення", — заявив Фіделе Усаї, директор із комунікацій і маркетингу Dolce & Gabbana.

Але Доменіко Дольче та Стефано Габбана вже зазначили, що звільняти кушнірів не будуть. Вони збираються використовувати нові технології для розробки екологічно чистих хутряних пальт, не виключено, що вони будуть створюватися з перероблених або перероблюваних матеріалів, тому досвід таких майстрів знадобиться.

[ + – ] Показ Dolce & Gabbana у 2000 році

Рішення вже привітали організації Humane Society of the US і Humane Society International, які захищають права тварин.

У 2021 році компанія Kering, що володіє низкою модних брендів, таких як Bottega Veneta, Balenciaga та Gucci, оголосила, що до кінця 2022 повністю відмовиться від хутра у своїх виробах.

А в грудні журнал Elle першим із великих видань про моду оголосив, що не використовуватиме хутро у своїх фотосесіях, а також відмовиться від його реклами.