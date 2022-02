На благотворительный фонд Брэда Питта Make It Right подали в суд

Организация построила 109 домов, из которых пригодными для жизни являются только шесть. Все остальные опасны из-за использования некачественных строительных материалов и ряда других недостатков. При этом многие владельцы жилья до сих пор не выплатили за него кредит.

Благотворительный фонд Make It Right голливудского актера Брэда Питта, который после урагана "Катрина", оставившего в 2005 году без крыши над головой более 700 тысяч жителей Нового Орлеана, построил 109 домов для малообеспеченных, спустя почти 17 лет, оказался фигурантом судебных исков от владельцев жилья, сообщает Daily Mail.

Оказалось, что из более чем сотни помещений на сегодня пригодными для жизни являются всего шесть. Остальные либо пустуют, либо опасны из-за плесени, гнили и других структурных проблем, поскольку были построены без необходимых потребностей для субтропического климата города.

Дома, которые продавали людям всего по $150 тыс. (что дешевле себестоимости), находятся в плачевном состоянии, а два из них и вовсе пришлось снести из-за сильной плесени. Еще один объект город конфисковал, назвав его "опасным".

Фотографии, сделанные в районе застройки, показывают, что многие из домов, которые все еще стоят, имеют ржавые крыши и видимые повреждения водой по бокам здания. И даже в домах, в которых могут жить люди, деревянные конструкции начинают разрушаться.

"Все ухудшается, а то, что не ухудшается, остается прежним. Но улучшений почти нет. Люди начинают болеть из-за постоянной плесени. Иногда мне кажется, что я сижу на бомбе замедленного действия в этом доме", – рассказал журналистам один из жителей.

Несколько владельцев домов подали в суд на Make It Right, но организация до сих пор не решила эти проблемы и прекратила помощь людям. Теперь фонд, похоже, больше не существует, поскольку в прошлом месяце жители видели, как официальные лица Make It Right вывозили из офиса мебель и технику.

Благие намерения и печальные результаты

Фонд Питта стремился построить 150 домов в Нижнем девятом районе Нового Орлеана, защищенных от штормов, работающих на солнечной энергии и экологичных.

В конечном итоге в период с 2008 по 2015 год фондом Make It Right было построено более 100 "зеленых" домов. Организация сообщила, что потратила 26,8 миллиона долларов на проект, который также включал общественный сад и место для регулярных встреч новых домовладельцев.

[ + – ] Дома, построенные фондом Make It Right Фото: Getty Images

Архитекторы, создавшие эти дома, пытались сделать их экологичными и устойчивыми с использованием безопасных и многоразовых материалов, чистой воды и возобновляемых источников энергии. Во всех домах также были солнечные батареи и энергоэффективные системы отопления и охлаждения.

Однако во многих из них отсутствовали водосточные желоба, навесы, водонепроницаемая окраска или крытые балки, то есть все, что необходимо для противостояния влиянию субтропического климата города и проливных дождей, тем более что Нижний девятый район находится ниже уровня моря. В результате дома пострадали от сильного повреждения водой, принесшей термитов и сгнившую древесину.

У одной жительницы по имени Ханна эти проблемы начались всего через восемь месяцев после того, как она переехала в свой первый дом. По ее словам, сейчас ее жилье "полностью разрушено". Плоская крыша жилья не выдержала проливных дождей, что привело к массовому проникновению воды и последующему заражению термитами и плесенью.

Сейчас Ханна борется с проблемами со здоровьем, вызванными токсичной плесенью, и говорит, что не знает, как решить эту проблему должным образом.

"Я хотела бы сказать, что всегда есть положительная сторона, но в этой ситуации я действительно не вижу позитива", — сказала женщина.

В чем обвиняют Make It Right?

Фонд обвиняют в использовании некачественных материалов, а также в том, что он отказывался ремонтировать дома, когда там начались проблемы.

"Домовладельцы серьезно обеспокоены тем, что их дома, которые страдают от серьезных структурных проблем, не прослужат так же долго, как их ипотечные кредиты", — говорится в жалобе.

По данным KTBS, на организацию, основанную Питтом, также подал в суд банк, и сейчас Make It Right, похоже, больше не существует. Фонд не подавал форму 990, требуемую Налоговой службой (IRS) для некоммерческих организаций, с 2018 года, и ее веб-сайт прекратил свое существование. Кроме того, номер телефона, указанный в документах IRS за 2018 год, больше не работает.

В то время, как говорилось в документах, компания тратила больше на юридические услуги, чем на строительство и техническое обслуживание, и с тех пор Make It Right прекратила аналогичный проект доступного жилья в Канзас-Сити, оставив пустые участки в подвешенном состоянии. Более того, сам фонд Make It Right потребовал привлечь к ответственности главного архитектора и нескольких бывших руководителей из-за халатности.

Брэд Питт, который взял на себя ответственность за создание этой организации в 2007 году и часто был ее публичным лицом в последующие годы, по-прежнему числился членом совета директоров с 2018 года. Адвокаты актера утверждали, что на него нельзя подать в суд из-за недостатков жилищного строительства, но в 2019 году судья постановил, что кинозвезда останется ответчиком из-за его роли основателя Make It Right и главного сборщика средств.

Ураган "Катрина" назван самым разрушительным в истории США, Он обрушился на Штаты в конце августа 2005 года. Его амплитуда достигла пятой категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона, что сделало его шестым по силе ураганом Атлантического бассейна за всю историю наблюдений.

[ + – ] Последствия урагана "Катрина", затопившего 80% Нового Орлеана

Новый Орлеан (Луизиана) пострадал от стихии больше всего. Под водой оказалось 80% площади города, погибли 1836 жителей, а экономические потери достигли $125 млрд по состоянию на 2007 год.