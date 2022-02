На благодійний фонд Бреда Пітта Make It Right подали до суду

Організація збудувала 109 будинків, з яких придатними для життя є лише шість. Всі інші небезпечні через використання неякісних будівельних матеріалів та інших недоліків. При цьому багато власників житла досі не виплатили за нього кредит.

Благодійний фонд Make It Right голлівудського актора Бреда Пітта, який після урагану "Катріна", що залишив у 2005 році без даху над головою понад 700 тисяч мешканців Нового Орлеана, побудував 109 будинків для малозабезпечених, майже через 17 років, виявився фігурантом судів, повідомляє Daily Mail.

Виявилося, що з понад сотні приміщень на сьогодні придатними для життя є лише шість. Інші або порожні, або небезпечні через плісняву, гниль та інші структурні проблеми, оскільки були побудовані без необхідних потреб для субтропічного клімату міста.

Будинки, які продавали людям всього по $150 тис. (що дешевше за собівартість), перебувають у жалюгідному стані, а два з них взагалі довелося знести через сильну плісняву. Ще один об'єкт місто конфіскував, назвавши його "небезпечним".

Фотографії, зроблені в районі забудови, показують, що багато будинків, які все ще стоять, мають іржаві дахи та видимі пошкодження водою з боків будівлі. І навіть у будинках, де можуть жити люди, дерев'яні конструкції починають руйнуватися.

"Все погіршується, а те, що не погіршується, залишається незмінним. Але покращень майже немає. Люди починають хворіти через постійну плісняву. Іноді мені здається, що я сиджу на бомбі уповільненої дії в цьому будинку", – розповів журналістам один із мешканців.

Декілька власників будинків подали до суду на Make It Right, але організація досі не вирішила ці проблеми та припинила допомогу людям. Тепер фонд, схоже, більше не існує, оскільки минулого місяця жителі бачили, як офіційні особи Make It Right вивозили з офісу меблі та техніку.

Добрі наміри та сумні результати

Фонд Пітта прагнув побудувати 150 будинків у Нижньому дев'ятому районі Нового Орлеана, захищених від штормів та екологічних, що працюють на сонячній електроенергії.

Зрештою у період з 2008 по 2015 рік фондом Make It Right було збудовано понад 100 "зелених" будинків. Організація повідомила, що витратила 26,8 мільйона доларів на проєкт, який також включав громадський сад і місце для регулярних зустрічей нових домовласників.

[ + – ] Будинки, збудовані фондом Make It Right Фото: Getty Images

Архітектори, які створили ці будинки, намагалися зробити їх екологічними та стійкими, з використанням безпечних та багаторазових матеріалів, чистої води та відновлюваних джерел енергії. У всіх будинках також були сонячні батареї та енергоефективні системи опалення та охолодження.

Однак у багатьох з них були відсутні ринви, навіси, водонепроникна фарба або криті балки, тобто все, що необхідне для протистояння впливу субтропічного клімату міста та злив, тим паче що Нижній дев'ятий район знаходиться нижче рівня моря. В результаті будинки постраждали від сильного пошкодження водою, що принесла термітів та гнилу деревину.

У однієї мешканки на ім'я Ханна ці проблеми почалися лише через вісім місяців після того, як вона переїхала до свого першого будинку. За її словами, зараз її житло "цілком зруйноване". Плоский дах житла не витримав злив, що призвело до масового проникнення води і подальшого зараження термітами і пліснявою.

Зараз Ханна бореться із проблемами зі здоров'ям, викликаними токсичною пліснявою, і каже, що не знає, як вирішити цю проблему належним чином.

"Я хотіла б сказати, що завжди є позитивна сторона, але в цій ситуації я справді не бачу позитиву", — сказала жінка.

Чим звинувачують Make It Right?

Фонд звинувачують у використанні неякісних матеріалів, а також у тому, що він відмовлявся ремонтувати будинки, коли там почалися проблеми.

"Домовласники серйозно стурбовані тим, що їхні будинки, які страждають від серйозних структурних проблем, не прослужать так само довго, як їхні іпотечні кредити", — йдеться у скарзі.

За даними KTBS, на організацію, започатковану Піттом, також подав до суду банк, і зараз Make It Right, схоже, більше не існує. Фонд не подавав форму 990, необхідну Податковою службою (IRS) для некомерційних організацій, з 2018 року, і її вебсайт припинив своє існування. Крім того, номер телефону, зазначений у документах IRS за 2018 рік, більше не працює.

У той час, як йшлося у документах, компанія витрачала більше на юридичні послуги, ніж на будівництво та технічне обслуговування, і з того часу Make It Right припинила аналогічний проєкт доступного житла в Канзас-Сіті, залишивши порожні ділянки у підвішеному стані. Більше того, сам фонд Make It Right вимагав притягти до відповідальності головного архітектора та кількох колишніх керівників через недбалість.

Бред Пітт, який взяв на себе відповідальність за створення цієї організації у 2007 році і часто був її публічною особою у наступні роки, як і раніше, вважався членом ради директорів з 2018 року. Адвокати актора стверджували, що на нього не можна подати до суду через недоліки житлового будівництва, але у 2019 році суддя ухвалив, що кінозірка залишиться відповідачем через його роль засновника Make It Right та головного збирача коштів.

Ураган "Катріна" названий найруйнівнішим в історії США. Він обрушився на Штати наприкінці серпня 2005 року. Його амплітуда досягла п'ятої категорії за шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона, що зробило його шостим за силою ураганом Атлантичного басейну за всю історію спостережень.

[ + – ] Наслідки урагану "Катріна", що затопив 80% Нового Орлеану

Новий Орлеан (Луїзіана) постраждав від стихії найбільше. Під водою опинилося 80% площі міста, загинуло 1836 мешканців, а економічні втрати досягли $125 млрд станом на 2007 рік.