В компании Cartier показали разную любовь ко Дню святого Валентина

Ювелирный Дом Cartier представил рекламную кампанию под названием "How far would you go for love" ("Как далеко вы готовы зайти ради любви"), посвященную Дню всех влюбленных

На фотоснимках бренд продемонстрировал разную любовь, которая не зависит от возраста, пола и цвета кожи. В праздничной линейке Cartier можно увидеть браслет Juste un Clou из желтого золота в виде согнутого гвоздя, наручные часы Santos de Cartier от самого Луи Картье, созданные в 1904 году, и серьги с шипами Clash de Cartier.

Также ко Дню всех влюбленных Cartier напомнил о своем короткометражном фильме "How far would you go for LOVE?" ("Как далеко вы готовы зайти ради любви?") от французского режиссера Седрика Клапиша, снятом в 2020 году. В минутном ролике показано романтическое путешествие двух влюбленных длиною в жизнь. Они ссорятся, мирятся, меняют машины, прически, одежду, но их любовь, которую символизируют кольца, браслеты и часы Cartier, остается неизменной.

[ + – ] Рекламный ролик ювелирного Дома Cartier от режиссера Седрика Клапиша

"Приключение всей жизни начинается с культовой красной коробочки в этот День святого Валентина", — подписали ролик в официальном аккаунте Дома Cartier.

