У компанії Cartier показали різну любов до Дня святого Валентина

Ювелірний Дім Cartier представив рекламну кампанію під назвою "How far would you go for love" ("Як далеко ви готові зайти заради кохання"), присвячену до Дня всіх закоханих.

На фотознімках бренд продемонстрував різне кохання, яке не залежить від віку, статі та кольору шкіри. У святковій лінійці Cartier можна побачити браслет Juste un Clou із жовтого золота у вигляді зігнутого цвяха, наручний годинник Santos de Cartier від самого Луї Картьє, створений у 1904 році, та сережки із шипами Clash de Cartier.

Також до Дня всіх закоханих Cartier нагадав про свій короткометражний фільм "How far would you go for LOVE?" ("Як далеко ви готові зайти заради кохання?") від французького режисера Седріка Клапіша, знятому в 2020 році. У хвилинному ролику показано романтичну подорож двох закоханих у життя. Вони сваряться, миряться, змінюють машини, зачіски, одяг, але їхнє кохання, яке символізують каблучки, браслети і годинник Cartier, залишаються незмінним.

"Пригода всього життя починається з культової червоної коробочки цього дня святого Валентина", — підписали ролик в офіційному акаунті Будинку Cartier.

