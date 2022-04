Николас Кейдж в третий раз станет отцом: уже известны пол и имя будущего ребенка

Для актера, у которого двое взрослых сыновей, рождение третьего ребенка станет новым опытом во всех отношениях.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

58-летний оскароносный голливудский актер Николас Кейдж и его 27-летняя жена Рико Шибата ждут появления ребенка, пол которого они уже знают, и уже даже позаботились о выборе имени, сообщил будущий отец на шоу Келли Кларксон.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

По его словам, у них родится девочка, и ее назовут Леннон Оги в честь покойного Джона Леннона и отца актера Августа "Оги" Копполы.

Объясняя значение имени, Кейдж вспомнил, как его отец-диджей крутил альбом The Beatles Let It Be, особенно песню Across The Universe ("Сквозь Вселенную"), на своей радиостанции.

Когда Николас впервые услышал эту композицию, а ему тогда было четыре года, он "застыл, парализованный музыкой". С тех пор песня, созданная Джоном Ленноном, остается "любимой песней Кейджа из когда-либо написанных" и занимает особое место в его сердце.

"Из-за Across The Universe ее будут звать Леннон Оги, Оги – честь моего отца", – объявил актер, добавив, что будет называть малышку Ленни, сокращенным вариантом ее имени.

"Я в восторге. Это будет самое большое приключение в моей жизни – быть отцом девочки", – эмоционально сказал актер.

[ + – ] Николас Кейдж и Рико Шибата Фото: Getty Images

Если для Рико малышка станет первым ребенком, то для Кейджа – третьим. У него уже есть 31-летний сын Уэстон и 16-летний Кал-Эл. У актера, который женился пятый раз, за плечами четыре брака. Он был женат на Патриции Аркетт (1995–2001), Лизе Мари Пресли (2002–2004), Элис Ким (2004-2016) и Эрике Койке (2019). С Эрикой он развелся через четыре дня.

Кейдж и Шибата познакомились в Сиге, Япония, через общих друзей, когда Кейдж снимался в фильме "Узники страны призраков". Девушка на четыре года моложе его старшего сына.

Недавно Николас представил фильм "Невыносимая тяжесть огромного таланта", который получил восторженные отзывы критиков. На популярном ресурсе Rotten Tomatoes, где оцениваются новые картины, у него рейтинг – 100%