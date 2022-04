Ніколас Кейдж утретє стане батьком: уже відомі стать та ім'я майбутньої дитини

Для актора, у якого двоє дорослих синів, народження третьої дитини стане новим досвідом у всіх сенсах.

58-річний оскароносний голлівудський актор Ніколас Кейдж і його 27-річна дружина Ріко Шибата чекають на появу дитини, стать якої вони вже знають, і вже навіть подбали про вибір імені, повідомив майбутній батько на шоу Келлі Кларксон.

За його словами, у них народиться дівчинка, і її назвуть Леннон Огі на честь покійного Джона Леннона та батька актора Августа "Огі" Копполи.

Пояснюючи значення імені, Кейдж згадав, як його батько-діджей крутив альбом The Beatles Let It Be, особливо пісню Across The Universe ("Крізь Всесвіт"), на своїй радіостанції.

Коли Ніколас уперше почув цю композицію, а йому тоді було чотири роки, він "застиг, паралізований музикою". З тих пір пісня, створена Джоном Ленноном, залишається "улюбленою піснею Кейджа з будь-коли написаних" і займає особливе місце в його серці.

"Через Across The Universe її зватимуть Леннон Огі, Огі — на честь мого батька", — оголосив актор, додавши, що називатиме маля Ленні, скороченим варіантом її імені.

"Я в захваті. Це буде найбільша пригода в моєму житті — бути батьком дівчинки", — емоційно сказав актор.

[ + – ] Ніколас Кейдж і Ріко Шибата Фото: Getty Images

Якщо для Ріко маля стане першою дитиною, то для Кейджа — третьою. У нього вже є 31-річний син Вестон і 16-річний Кал-Ел. У актора, який одружився вп'яте, за плечима чотири шлюби. Він був одружений із Патріцією Аркетт (1995–2001), Лізою Марі Преслі (2002–2004), Еліс Кім (2004–2016) і Ерікою Коіке (2019). З Ерікою він розлучився за чотири дні.

Кейдж і Шибата познайомилися в Сізі, Японія, через спільних друзів, коли Кейдж знімався у фільмі "В'язні країни примар". Дівчина на чотири роки молодша за його старшого сина.

Нещодавно Ніколас представив фільм "Нестерпний тягар величезного таланту", який отримав захоплені відгуки критиків. На популярному ресурсі Rotten Tomatoes, де оцінюються нові картини, рейтинг — 100%.