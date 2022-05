Группа АВВА сделала заявление, расстроившее поклонников группы

С 27 мая на ABBA Arena в лондонском Олимпийском парке королевы Елизаветы начнутся концерты, где вместо живых музыкантов перед публикой будут выступать их молодые аватары.

Легендарная шведская группа ABBA, которая в прошлом году порадовала своих преданных фанатов первым за последние 40 лет альбомом Voyage, заявила, что это был их последний диск, пишет The Sun со ссылкой на слова участника коллектива, 77-летнего Бьорна Ульвеуса.

Об этом он рассказала накануне концертов, которые пройдут на ABBA Arena в лондонском Олимпийском парке королевы Елизаветы, где перед публикой выступят цифровые аватары группы.

"Я не думаю, что у ABBA будет больше музыки. Я думаю, что это определенно был наш последний альбом. Временами это очень эмоционально. За аватары в натуральную величину, которые видишь на сцене вместе с живыми музыкантами, приходится ущипнуть себя. Даже у меня такое ощущение, что они действительно там", – поделился Бьорн своими впечатлениями от наблюдения за цифровыми копиями молодых участников АВВА вместе с коллегами по группе Бенни Андерссоном, Анни-Фрид Люнгстад ​​и Агнетой Фальтског.

По его словам, группе было трудно выбрать, какие песни будут исполнять аватары, поэтому репертуар подобрали, исходя из того, что сами бы участники коллектива исполняли бы, если бы поехали в тур.

В преддверии своего первого шоу в начале этого месяца ABBA опубликовали изображения своих цифровых "я", которые будут выступать. Голограммы были созданы после нескольких месяцев работы с технологиями захвата движения и перформанса. На снимках пионеры поп-музыки напоминают своих гораздо более молодых оригиналов и одеты в расшитые серебряными блестками ансамбли 1970-х годов.

Над их созданием трудилась команда из 850 человек из Industrial Light & Magic, компании создателя "Звездных войн" Джорджа Лукаса.

Группа АВВА прославилась на весь мир после победы на Евровидении 1974 года с хитом Waterloo. Затем они выпустили такие треки как Mama Mia!, Dancing Queen, Take a Chance On Me и Thank You For The Music.

На пике своей популярности в 1982 году коллектив распался и воссоединился только спустя почти 40 лет, чтобы записать девятый студийный альбом Voyage и обнародовать планы по созданию иммерсивного цифрового сценического шоу.

