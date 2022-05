Група АВВА зробила заяву, яка засмутила шанувальників групи

Із 27 травня на ABBA Arena у лондонському Олімпійському парку королеви Єлизавети розпочнуться концерти, де замість живих музикантів перед публікою виступатимуть їхні молоді аватари.

Легендарний шведський гурт ABBA, який минулого року порадував своїх відданих фанатів першим за останні 40 років альбомом Voyage, заявив, що це був їхній останній диск, пише The Sun із посиланням на слова учасника колективу, 77-річного Б'єрна Ульвеуса.

Про це він розповів напередодні концертів, що відбудуться на ABBA Arena в лондонському Олімпійському парку королеви Єлизавети, де перед публікою виступлять цифрові аватари гурту.

"Я не думаю, що в ABBA буде більше музики. Я думаю, що це безперечно був наш останній альбом. Часом це дуже емоційно. Через аватаів у натуральну величину, які бачиш на сцені разом із живими музикантами, доводиться вщипнути себе. Навіть у мене таке відчуття, що вони справді там", — поділився Б'єрн своїми враженнями від спостереження за цифровими копіями молодих учасників АВВА разом із колегами по групі Бенні Андерссоном, Ані-Фрід Люнгстад ​​і Агнетою Фальтског.

За його словами, гурту було важко вибрати, які пісні виконуватимуть аватари, тому репертуар підібрали, виходячи з того, що самі учасники колективу виконували б, якби поїхали в тур.

Напередодні першого шоу на початку цього місяця ABBA опублікували зображення своїх цифрових "я", які будуть виступати. Голограми були створені після кількох місяців роботи з технологіями захоплення руху та перформансу. На знімках піонери поп-музики нагадують своїх набагато молодших оригіналів та одягнені в розшиті срібними блискітками ансамблі 1970-х років.

Над їхнім створенням працювала команда з 850 чоловік із Industrial Light & Magic, компанії творця "Зоряних війн" Джорджа Лукаса.

Група АВВА відома на весь світ після перемоги на Євробаченні 1974 року з хітом Waterloo. Потім вони випустили такі треки як Mama Mia!, Dancing Queen, Take a Chance On Me та Thank You For The Music.

На піку своєї популярності в 1982 році колектив розпався та возз'єднався лише майже через 40 років, щоб записати дев'ятий студійний альбом Voyage і оприлюднити плани зі створення імерсивного цифрового сценічного шоу.

Нагадаємо, невдовзі після возз'єднання АВВА представила різдвяний кліп.