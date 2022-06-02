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Свадебный бренд опубликовал кампейн для гей-пар с двумя невестами

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Свадебный бренд, ЛГБТ
Фото: Instagram | Свадебный бренд Pronovias сотрудничает с такими известными компаниями как Vera Wang, Marchesa, Ashley Graham.

Таким образом бренд Рronovias поддержал ЛГБТ+ сообщество в честь Месяца гордости.

Испанский бренд свадебных платьев Рronovias присоединился к флешмобу в социальных сетях по случаю ежегодного празднования Pride Month (Месяца гордости) ЛГБТ+ сообщества, который каждый год проходит с 1 июня до конца месяца. В Instagram-аккаунте бренда появились трогательные фотографии двух невест в роскошных платьях.

"Что для вас значит Месяц гордости?" — спросили на странице бренда. И тут же ответили: "Для нас это означает каждый месяц. Каждый день в году любого месяца, потому что любовь это любовь".

"Что означает Месяц гордости для вас?" - спросили в Рronovias.
"Что означает Месяц гордости для вас?" - спросили в Рronovias.
"Месяц гордости - это каждый месяц, потому что любовь есть любовь" - подписали фото в Рronovias.
"Месяц гордости - это каждый месяц, потому что любовь есть любовь" - подписали фото в Рronovias.
"Не только на протяжении Месяца гордости, но каждый день в году", - написали в Рronovias.
"Не только на протяжении Месяца гордости, но каждый день в году", - написали в Рronovias.

Напомним, семейная испанская компания Pronovias — основоположник свадебной моды прет-а-апорте. Компания сотрудничает с такими известными свадебными брендами как Vera Wang, Marchesa, House of St. Patric, White One и Nicole and Ladybird. У Pronovias более четырех тысяч торговых точек в 105 странах. Бутики Pronovias работают в Нью-Йорке, Лондоне, Милане, Париже и Шанхае.

С компанией сотрудничает известная модель plus size Эшли Грэм. Вместе с брендом она создала линейку свадебных платьев. В комплекте с каждым платьем шло корректирующее белье.

Отметим, что каждый год с 1 июня в течение месяца по всему миру проходят мероприятия, которые привлекают внимание к проблемам ЛГБТ+ сообщества. Многие компании выражают солидарность, публикую различный контент в поддержку людей не гетеросексуальной ориентации.

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