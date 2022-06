Свадебный бренд опубликовал кампейн для гей-пар с двумя невестами

Таким образом бренд Рronovias поддержал ЛГБТ+ сообщество в честь Месяца гордости.

Испанский бренд свадебных платьев Рronovias присоединился к флешмобу в социальных сетях по случаю ежегодного празднования Pride Month (Месяца гордости) ЛГБТ+ сообщества, который каждый год проходит с 1 июня до конца месяца. В Instagram-аккаунте бренда появились трогательные фотографии двух невест в роскошных платьях.

"Что для вас значит Месяц гордости?" — спросили на странице бренда. И тут же ответили: "Для нас это означает каждый месяц. Каждый день в году любого месяца, потому что любовь это любовь".

[ + – ] "Что означает Месяц гордости для вас?" - спросили в Рronovias.

[ + – ] "Месяц гордости - это каждый месяц, потому что любовь есть любовь" - подписали фото в Рronovias.

[ + – ] "Не только на протяжении Месяца гордости, но каждый день в году", - написали в Рronovias.

Напомним, семейная испанская компания Pronovias — основоположник свадебной моды прет-а-апорте. Компания сотрудничает с такими известными свадебными брендами как Vera Wang, Marchesa, House of St. Patric, White One и Nicole and Ladybird. У Pronovias более четырех тысяч торговых точек в 105 странах. Бутики Pronovias работают в Нью-Йорке, Лондоне, Милане, Париже и Шанхае.

С компанией сотрудничает известная модель plus size Эшли Грэм. Вместе с брендом она создала линейку свадебных платьев. В комплекте с каждым платьем шло корректирующее белье.

Отметим, что каждый год с 1 июня в течение месяца по всему миру проходят мероприятия, которые привлекают внимание к проблемам ЛГБТ+ сообщества. Многие компании выражают солидарность, публикую различный контент в поддержку людей не гетеросексуальной ориентации.

Фокус ранее писал о том, что трансгендерный актер Эллен Пейдж снялся для американского глянцевого журнала Esquire и дал откровенное интервью. Звезда "Джуно" и Beyond: Two Souls признался, что его трансформация сделала его "объектом ненависти", но принесла радость.

Также Фокус рассказывал о том, что в этом году ко дню матери в рекламе Calvin Klein снялся трансгендерный беременный мужчина. Так популярный бренд решил показать, каким сложным и многообразным стал наш мир, и поздравить всех причастных с праздником. У трансгендерной пары из Бразилии — Роберто Бете и Эрика Фиха — родился сын Ной.