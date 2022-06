Весільний бренд опублікував фото для гей-пар із двома нареченими

Так, бренд Рronovias підтримав ЛГБТ+ спільноту на честь Місяця гордості.

Іспанський бренд весільних суконь Рronovias приєднався до флешмобу у соціальних мережах із нагоди щорічного святкування Pride Month (Місяць гордості) ЛГБТ+ спільноти, яка щороку відбувається з 1 червня до кінця місяця. В Instagram-акаунті бренду з'явилися зворушливі фото двох наречених у розкішних сукнях.

"Що для вас означає Місяць гордості?" — запитали на сторінці бренду. І тут же відповіли: "Для нас це означає кожен місяць. Кожен день у році будь-якого місяця, бо кохання це кохання".

Нагадаємо, сімейна іспанська компанія Pronovias — основоположник весільної моди прет-а-апорте. Компанія співпрацює з такими відомими весільними брендами як Vera Wang, Marchesa, House of St. Patric, White One та Nicole and Ladybird. У Pronovias понад чотири тисячі торгових точок у 105 країнах. Бутики Pronovias працюють у Нью-Йорку, Лондоні, Мілані, Парижі та Шанхаї.

З компанією співпрацює відома модель plus size Ешлі Грем. Разом із брендом вона створила лінійку весільних суконь для всіх. У комплекті з кожною сукнею йшла коригувальна білизна.

Зазначимо, що щороку з 1 червня протягом місяця у всьому світі відбуваються заходи, які привертають увагу до проблем ЛГБТ+ спільноти. Багато компаній висловлюють солідарність, публікую різноманітний контент на підтримку людей не гетеросексуальної орієнтації.

