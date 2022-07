Машу Ефросинину пригласили на саммит блогеров в Париже

Украинская телеведущая встретилась с главой Youtube.

На днях в Париже состоялся камерный саммит Creators Summit, организованный генеральным директором YouTube Сьюзен Воджицки, куда пригласили десятку ведущих блогеров со всего мира. Среди приглашенных гостей была украинская телеведущая Маша Ефросинина. Об этом она рассказала у себя в Instagram.

"Итак, привет из Парижа! У меня до сих пор голова кругом, потому что Марийка тут стала первой украинкой-ютубершей, которую пригласили на приватную встречу с главой YouTube", – рассказала телеведущая на своей странице в Instagram.

Ефросинина рассказала, что гендиректор YouTube организовал встречу для того, чтобы обсудить главные вопросы, которые касаются развития платформы. И выяснить, что помогает, а что наоборот мешает развивать контент на YouTube. Маша также отметила, что поинтересовалась, почему платформа не блокирует каналы пропагандистов из РФ, на что услышала обтекаемый ответ.

"Я, конечно, спросила, почему они не заблокируют навсегда всех пропагандистов из РФ. Но, обожаю… обожаю людей, которые занимают высокие должности. Ответ: "We are working on this" ("Мы работаем над этим")", – процитировала она Сьюзен Воджицки.

Для поездки в Париж Маша Ефросинина выбрала белый свитшот от украинского бренда Frolov. Толстовка украшена ручкой вышивкой в виде анатомического сердца.

Напомним, Маша Ефросинина ведет два популярных YouTube-проекта — "Экзамен на откровенность" и "Взрослые девочки". На YouTube-канал украинской телеведущей подписаны более 500 тысяч пользователей. В 2019 году она получила свою первую награду блогера — серебряную кнопку YouTube.

