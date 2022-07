Машу Єфросиніну запросили на саміт блогерів у Парижі

Українська телеведуча зустрілася з головою YouТube.

Днями в Парижі відбувся камерний саміт Creators Summit, організований генеральною директоркою YouTube Сьюзен Войчицькі, куди запросили десятку провідних блогерів із усього світу. Серед запрошених гостей була українська телеведуча Маша Єфросиніна. Про це вона розповіла в себе в Instagram.

"Отже, привіт із Парижа! У мене досі голова обертом, бо Марійка тут стала першою українкою-ютуберкою, яку запросили на приватну зустріч із головою YouTube", — розповіла телеведуча на своїй сторінці в Instagram.

[ + – ] Скриншот із Instagram-stories

Єфросиніна розповіла, що гендиректорка YouTube організував зустріч для того, щоб обговорити головні питання розвитку платформи та з'ясувати, що допомагає та навпаки заважає розвивати контент на YouTube. Маша також зазначила, що поцікавилася, чому платформа не блокує канали пропагандистів із РФ, на що почула відповідь.

"Я, звичайно, запитала, чому вони не заблокують назавжди всіх пропагандистів із РФ. Але, обожнюю… обожнюю людей, які обіймають високі посади. Відповідь: "We are working on this" ("Ми працюємо над цим")", — процитувала вона Сьюзен Войчицькі.

Для подорожі в Париж Маша Єфросиніна обрала білий світшот від українського бренду Frolov. Толстовка прикрашена ручною вишивкою у вигляді анатомічного серця.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна веде два популярні YouTube-проєкти — "Іспит на відвертість" і "Дорослі дівчатка". На YouTube-канал української телеведучої підписано понад 500 тисяч користувачів. У 2019 році вона отримала свою першу нагороду блогера — срібну кнопку YouTube.

