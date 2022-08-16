Мадс Миккельсен намекнул на возвращение Джонни Деппа в "Фантастические твари"

Сам Депп пока никак не прокомментировал слова коллеги.

56-летний датский актер Мадс Миккельсен, сыгравший Геллерта Гриндевальда в фильме "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", заявил, что после того, как Джонни Депп, исполнявший эту роль ранее, выиграл суд о клевете против бывшей жены Эмбер Херд, он "может вернуться" во франшизу, пишет Deadline.

Эти слова прозвучали во время выступления Миккельсена на кинофестивале в Сараево. Он признался, что получение этой роли было для него "очень пугающим". Однако теперь все может измениться.

"Очевидно, ну, теперь курс изменился – он выиграл иск, суд – так что посмотрим, вернется ли он. Он может. Я большой поклонник Джонни. Я думаю, что он потрясающий актер, я думаю, что он проделал фантастическую работу. Сказав это, я не мог это скопировать. Я никак не мог просто скопировать это, потому что это так много от него. Это было бы творческим самоубийством. Поэтому нам нужно было придумать что-то другое, что-то мое, и построить мост между ним и мной. Так что да, это пугало".

Актер также похвалил поклонников Деппа:

"Его фанаты были очень, очень милыми, но в то же время очень упрямыми. Я не слишком много общался с ними, но я мог понять, почему их сердца разбиты".

Напомним, отсутствие в картине "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" Джонни Деппа, который играл злого волшебника Геллерта Гриндевальда, расстроило миллионы его поклонников. По их мнению, хоть Миккельсен и талантливый актер, именно Джонни был эталонным воплощением этого образа.

Джонни Депп был выведен из актерского состава франшизы после того, как его бывшая жена Эмбер Херд обвинила его в домашнем насилии, и семейные разборки стали достоянием общественности. Депп понес тяжелые репутационные потери, проиграл ряд судов.

В июне Джонни одержал победу над бывшей женой, и его жизнь заиграла новыми красками. Он снимается в исторической драме "Фаворитка", где играет короля Людовика XV, рисует и продает картины, подписал новый контракт с модным домом Dior, а недавно стало известно, что Депп снимет исторический фильм о художнике и скульпторе Амадео Модильяни.