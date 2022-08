Tiffani & Сo. создали Кубок Призывателей для победителя League of Legends

Высота кубка – почти 70 см, а его вес – 20 кг. Самая престижная награда в мире киберспорта найдет своих владельцев уже этой осенью.

Независимый создатель компьютерных игр из США Riot Games совместно с ювелирным домом Tiffany & Co. создали Кубок Призывателя обновленного дизайна, который будет вручен победителю чемпионата мира по компьютерной игре League of Legends в 2022 году, сообщает портал PC Gamer. Изделие впервые покажут публике в глобальном цифровом формате 29 августа на цифровых и социальных каналах Riot Games, LoL Esports и Tiffany & Co.

"Кубок Призывателя – это символ величия в киберспорте и главное достижение в League of Legends. Их мастерство навсегда вошло в историю LoL Esports. Поскольку мы стремились развить престижность победы на чемпионате мира, был только один партнер, с которым мы стремились сотрудничать для создания Кубкв Призывателей. Tiffany & Co – легендарный бренд и выдающийся дизайнер величайших спортивных трофеев мира. Для нас большая честь сотрудничать с ними, чтобы отметить наших прошлых, настоящих и будущих чемпионов мира", – заявил глобальный руководитель киберспортивного подразделения Riot Games по League of Legends Наз Алетаха.

Фото: Riot Games

Создание нового Кубка Призывателей из стерлингового серебра весом 20 кг и высотой почти 70 см потребовало серьезного творческого взаимодействия между LoL Esports и Tiffany & Co. Современный дизайн был воплощен в жизнь в течение четырех месяцев и занял в общей сложности 277 часов. Трудились над Кубком самые опытные ремесленники Дома, которые ежегодно изготавливают более 65 трофеев в мастерской полых изделий в Камберленде, Род-Айленд.

Фото: Riot Games

Обратный отсчет до Чемпионата мира-2022 начался, и главное глобальное киберспортивное событие впервые с 2016 года возвращается в Северную Америку, а также возобновит формат тура по нескольким городам после двухлетнего перерыва.

Соревнование начинается с этапа Play-In, который проходит с 29 сентября по 4 октября в Мехико. Затем последуют групповые (7-10 октября, 13-16 октября) и четвертьфинальные раунды (20-23 октября) в Нью-Йорке. Полуфиналы пройдут 29-30 октября в Атланте, штат Джорджия, а финал чемпионата мира 2022 года состоится 5 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

League of Legends (в переводе с англ. – "Лига легенд"), сокращенно LoL – многопользовательская компьютерная игра в жанре MOBA, разработанная и выпущенная американской компанией Riot Games в 2009 году для платформ Microsoft Windows и macOS. Она является одной из самых популярных игр в мире: в 2019 году количество одновременно присутствующих в ней игроков достигало 8 миллионов. Это также одна из крупнейших киберспортивных дисциплин, включающая в себя профессиональные лиги и чемпионат мира. Вокруг игры была выстроена медиафраншиза, включающая в себя побочные игры, в том числе мобильные и настольные, комиксы, музыкальные клипы и анимационный сериал.