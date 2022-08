Tiffani & Сo. створили Кубок Закликачів для переможця League of Legends

Висота кубка — майже 70 см, а його вага — 20 кг. Найпрестижніша нагорода у світі кіберспорту знайде своїх власників уже цієї осені.

Незалежний автор комп'ютерних ігор зі США Riot Games спільно з ювелірним домом Tiffany & Co. створили Кубок Закликача оновленого дизайну, який вручать переможцю чемпіонату світу з комп'ютерної гри League of Legends у 2022 році, повідомляє портал PC Gamer. Виріб уперше покажуть публіці в глобальному цифровому форматі 29 серпня на цифрових і соціальних каналах Riot Games, LoL Esports і Tiffany & Co.

"Кубок Закликача — це символ величі в кіберспорті й головне досягнення в League of Legends. Їхня майстерність назавжди увійшла в історію LoL Esports. Оскільки ми прагнули розвинути престижність перемоги на чемпіонаті світу, був лише один партнер, із яким ми прагнули співпрацювати для створення Кубків Заклиначів Tiffany & Co — легендарний бренд і видатний дизайнер найбільших спортивних трофеїв світу. Для нас велика честь співпрацювати з ними, щоб відзначити наших минулих, теперішніх і майбутніх чемпіонів світу", — заявив глобальний керівник кіберспортивного підрозділу Riot Games із League of Legends Наз Алетаха.

Фото: Riot Games

Створення нового Кубка Закликачів зі стерлінгового срібла вагою 20 кг і висотою майже 70 см вимагало серйозної творчої взаємодії між LoL Esports і Tiffany & Co. Сучасний дизайн був втілений у життя протягом чотирьох місяців і зайняв 277 годин. Працювали над Кубком найдосвідченіші ремісники дому, які щороку виготовляють понад 65 трофеїв у майстерні порожніх виробів у Камберленді, Род-Айленд.

Фото: Riot Games

Зворотний відлік до Чемпіонату світу-2022 розпочався, і головна глобальна кіберспортивна подія вперше з 2016 року повертається в Північну Америку, а також відновить формат туру кількома містами після дворічної перерви.

Змагання розпочинається з етапу Play-In, який відбувається з 29 вересня до 4 жовтня в Мехіко. Потім будуть групові (7-10 жовтня, 13-16 жовтня) і чвертьфінальні раунди (20-23 жовтня) у Нью-Йорку. Півфінали відбудуться 29-30 жовтня в Атланті, штат Джорджія, а фінал чемпіонату світу 2022 року відбудеться 5 листопада у Сан-Франциско, штат Каліфорнія.

League of Legends (у перекладі з англ. — "Ліга легенд"), скорочено LoL — розрахована на багатьох користувачів комп'ютерна гра в жанрі MOBA, розроблена і випущена американською компанією Riot Games у 2009 році для платформ Microsoft Windows і macOS. Вона є однією з найпопулярніших ігор у світі: у 2019 році кількість одночасно присутніх у ній гравців сягала 8 мільйонів. Це також одна з найбільших кіберспортивних дисциплін, що включає професійні ліги і чемпіонат світу. Навколо гри була побудована медіафраншиза, що включає побічні ігри, у тому числі мобільні та настільні, комікси, музичні кліпи й анімаційний серіал.