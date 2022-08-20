"Мне этого не дали". Белла Хадид рассказала о проблемах с отцом
Знаменитость вспомнила свои корни.
25-летняя американская модель Белла Хадид призналась, что часто скучала по своему отцу в детстве. Об этом пишет The National News.
Звезда подиумов призналась, что ей не хватало культурного наполнения в детстве и встреч с отцом, бизнесменом Мохаммедом Хадидом.
"Меня разделили (с отцом — ред.), когда мы переехали в Калифорнию. Я хотела бы расти и быть с отцом каждый день, учиться и действительно иметь возможность практиковать (религиозные обряды — ред.), иметь возможность жить в мусульманской культуре, но мне этого не дали", — рассказала знаменитость палестинского происхождения.
Белла в скором времени дебютирует в кино. В третьем сезоне сериала о жителе Египта в Америке "Рами". Поэтому ее новые откровения посвящены участию в этой картине.
В частности, американская модель рассказала, что во время съемок не смогла сдержать слез, когда увидела футболку с надписью "Свободная Палестина".
"Я не могла справиться со своими эмоциями. Я была рядом с единомышленниками. Я смогла увидеть себя", — рассказала Белла Хадид, всячески поддерживающая свою родную страну в публичном пространстве.
Напомним, Белла Хадид носит нижнее белье напоказ.
Также Фокус писал о серьезных проблемах в бизнесе отца Беллы и Джиджи Хадид.