"Мне этого не дали". Белла Хадид рассказала о проблемах с отцом

Знаменитость вспомнила свои корни.

25-летняя американская модель Белла Хадид призналась, что часто скучала по своему отцу в детстве. Об этом пишет The National News.

Звезда подиумов призналась, что ей не хватало культурного наполнения в детстве и встреч с отцом, бизнесменом Мохаммедом Хадидом.

"Меня разделили (с отцом — ред.), когда мы переехали в Калифорнию. Я хотела бы расти и быть с отцом каждый день, учиться и действительно иметь возможность практиковать (религиозные обряды — ред.), иметь возможность жить в мусульманской культуре, но мне этого не дали", — рассказала знаменитость палестинского происхождения.

[ + – ] Белла Хадид с отцом Фото: Getty Images

Белла в скором времени дебютирует в кино. В третьем сезоне сериала о жителе Египта в Америке "Рами". Поэтому ее новые откровения посвящены участию в этой картине.

В частности, американская модель рассказала, что во время съемок не смогла сдержать слез, когда увидела футболку с надписью "Свободная Палестина".

"Я не могла справиться со своими эмоциями. Я была рядом с единомышленниками. Я смогла увидеть себя", — рассказала Белла Хадид, всячески поддерживающая свою родную страну в публичном пространстве.

Напомним, Белла Хадид носит нижнее белье напоказ.

Также Фокус писал о серьезных проблемах в бизнесе отца Беллы и Джиджи Хадид.