Белла Хадид носит нижнее белье напоказ (фото)

Звезда подиумов задает новый тренд на конец лета 2022.

25-летняя американская модель Белла Хадид носит белье напоказ. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне звезда подиумов палестинского происхождения вышла в свет со своим бойфрендом, 34-летним Марком Калманом. По Нью-Йорку знаменитость прогулялась в свободных белых джинсах на низкой посадке, из-под которых можно было рассмотреть нижнее белье модели. Кроме этого, на Хадид был яркий лонгслив.

[ + – ] Белла Хадид с бойфрендом в Нью-Йорке

В качестве аксессуаров к образу для нью-йоркского свидания Белла выбрала солнцезащитные очки, массивную черную сумку и детские браслеты (хит 2022). На ногах звезды были мокасины. А прическа продолжила детскую тематику аутфита — Белла заплела аккуратные косички.

[ + – ] Белла Хадид и Марк Калман

Тем временем спутник Беллы Хадид выбрал для выхода белую майку, свободные брюки цвета хаки и кроссовки. К образу Марк Калман добавил серебряную подвеску.

Модель и артдиректор встречаются с лета 2021. Возлюбленный модели работал с американским рэпером Трэвисом Скоттом. В портфолио Калмана разные проекты: от обложек альбомов для Скотта до брендинга Milk Studios – одной из главных локаций Недели моды в Нью-Йорке. Пара все чаще демонстрирует свои чувства друг к другу, делясь кадрами в соцсетях.

Напомним, 25-летняя Белла Хадид показала, в чем можно гулять летом 2022, чтобы выглядеть стильно.

Также Фокус писал об интересном варианте кроссовок для лета 2022 от Беллы Хадид. Модель примеряла обувь с накладным носом и челюстью за 12 тысяч гривен.