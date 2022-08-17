Белла Хадід носить спідню білизну напоказ (фото)

Зірка подіумів задає новий тренд на кінець літа 2022.

25-річна американська модель Белла Хадід носить білизну напоказ. Про це пише Daily Mail.

Напередодні зірка подіумів палестинського походження вийшла у світ зі своїм бойфрендом, 34-річним Марком Калманом. По Нью-Йорку знаменитість прогулялася у вільних білих джинсах на низькій посадці, з-під яких можна було роздивитися спідню білизну моделі. Окрім цього, на Хадід був яскравий лонгслів.

[ + – ] Белла Хадід з бойфрендом у Нью-Йорку

Як аксесуари до образу для нью-йоркського побачення Белла обрала сонцезахисні окуляри, масивну чорну сумку та дитячі браслети (хіт 2022). На ногах зірки були мокасини. А зачіска продовжила дитячу тематику аутфіту — Белла заплела охайні косички.

[ + – ] Белла Хадід та Марк Калман

Тим часом супутник Белли Хадід обрав для виходу білу майку, вільні штани кольору хакі та кросівки. До образу Марк Калман додав срібну підвіску.

Модель та артдиректор зустрічаються з літа 2021. Коханий моделі працював з американським репером Тревісом Скоттом. У портфоліо Калмана різні проєкти: від обкладинок альбомів для Скотта до брендингу Milk Studios — однієї з головних локацій Тижня моди в Нью-Йорку. Пара все частіше демонструє свої почуття одне до одного, ділячись кадрами у соцмережах.

Нагадаємо, 25-річна Белла Хадід показала, у чому можна гуляти влітку 2022, аби виглядати стильно.

Також Фокус писав про цікавий варіант кросівок для літа 2022 від Белли Хадід. Модель приміряла взуття з накладним носом та щелепою за 12 тисяч гривень.