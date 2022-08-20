"Мені цього не дали". Белла Хадід розповіла про проблеми із батьком

Знаменитість пригадала своє коріння.

25-річна американська модель Белла Хадід зізналася, що часто сумувала за своїм батьком у дитинстві. Про це пише The National News.

Зірка подіумів зізналася, що їй не вистачало культурного наповнення в дитинстві та зустрічей із батьком, бізнесменом Мохаммедом Хадідом.

"Мене розділили (з батьком — ред.), коли ми переїхали до Каліфорнії. Я хотіла б рости і бути з батьком щодня, вчитися і дійсно мати можливість практикувати (релігійні обряди — ред.), мати можливість жити в мусульманській культурі, але мені цього не дали", — розповіла знаменитість палестинського походження.

[ + – ] Белла Хадід з батьком Фото: Getty Images

Белла незабаром дебютує в кіно. У третьому сезоні серіалу про мешканця Єгипту в Америці "Рамі". То ж її нові одкровення присвячені участі в цій картині.

Зокрема американська модель розповіла, що під час зйомок не змогла стримати сліз, коли побачила футболку із написом "Вільна Палестина".

"Я не могла впоратися зі своїми емоціями. Я була поряд із однодумцями. Я змогла побачити себе", — розповіла Белла Хадід, яка всіляко підтримує свою рідну країну в публічному просторі.

Нагадаємо, Белла Хадід носить спідню білизну напоказ.

Також Фокус писав про серйозні проблеми в бізнесі батька Белли та Джіджі Хадід.