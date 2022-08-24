64-летняя Шэрон Стоун показала стройную фигуру в купальнике

Актриса устроила вечеринку у бассейна по случаю дня рождения своей подруги.

64-летння американская актриса Шэрон Стоун демонстрирует своим 3,3 млн подписчиков в Instagram, как можно красиво стареть, не переставая при этом наслаждаться жизнью. Знаменитость поделилась снимком, сделанным на территории собственного особняка в Беверли-Хиллз, показав отдых с лучшими друзьями в бассейне.

В кадре актриса – в черном сдельном купальнике с глубоким вырезом играет в волейбол в воде.

Также она поделилась кадрами, где держит на руках маленького крестника, купая того в бассейне, и сидит с подругами на терассе, улыбаясь в камеру.

"Леди", – подписала снимок Шэрон. На нем присутствуют дизайнер свечей Тина Мэннинг, Дженнифер Лазарус и стилист Брэнди Сноу.

Как выяснилось позже, вечеринка у бассейна была устроена в честь дня рождения Мэннинг.

Шэрон уже неоднократно удивляла поклонников тем, как в своем возрасте ей удается сохранять форму и держать вес в пределах нормы, не "расплываясь". По ее словам, никаких особых секретов тут нет. Она употребляет на завтрак фрукты, много плавает в бассейне, спит по восемь часов в сутки, делает зарядку, стоит планку и любит понежиться в ванной с арникой и солями Мертвого моря.

"Мой любимый завтрак – арбуз с сыром фета и мятой, с оливковым маслом, солью и перцем. А потом я обычно ем тост на закваске без глютена и травяной чай", – призналась Стоун.

Пандемия коронавируса и вынужденная изоляция помогли актрисе больше понять свои потребности.

"Во время Covid… я начала придумывать разные вещи, которые делал только для себя. Я думаю, что приседания действительно важны. Если вы делаете приседания каждый день, это действительно соберет все ваше тело. В молодости я была мастером боевых искусств. Я не тренировалась десятилетиями, но мне все еще нравится наносить удары", – добавила она.

Ванны, которые Шэрон принимает довольно часто, помогли ей существенно улучшить самочувствие:

"Однажды у меня очень сильно заболели мышцы, тело, головная боль, и я приняла ванну с солями Мертвого моря и арникой. И это было очень, очень, очень полезно. Поэтому я использую травы и чаи в качестве лекарств. Если у меня расстройство желудка, я пью чай с лимоном, имбирем, мятой и тому подобные нежные травяные настои. Я очень бережно отношусь к себе и вещам, которыми пользуюсь".

Напомним, недавно Стоун показала, как отдыхает топлес у бассейна. Актриса не стесняется своего возрастного тела и транслирует любовь к нему своим поклонникам.