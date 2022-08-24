64-річна Шерон Стоун показала струнку фігуру в купальнику

Акторка влаштувала вечірку біля басейну з нагоди дня народження своєї подруги.

64-річна американська акторка Шерон Стоун демонструє своїм 3,3 млн підписникам в Instagram, як можна красиво старіти, не припиняючи разом з тим насолоджуватися життям. Знаменитість поділилася знімком, зробленим на території власного особняка Беверлі-Гіллз, показавши відпочинок з найкращими друзями в басейні.

У кадрі акторка — у чорному відрядному купальнику із глибоким вирізом грає у волейбол у воді.

Також вона поділилася кадрами, де тримає на руках маленького хрещеника, купаючи того у басейні, та сидить із подругами на терасі, посміхаючись у камеру.

"Леді", — підписала знімок Шерон. На ньому присутні дизайнерка свічок Тіна Меннінг, Дженніфер Лазарус та стилістка Бренді Сноу.

Як з'ясувалося пізніше, вечірку біля басейну влаштовано на честь дня народження Меннінг.

Шерон вже неодноразово дивувала шанувальників тим, як у своєму віці їй вдається зберігати форму і тримати вагу в межах норми, не "розпливаючись". За її словами, жодних особливих таємниць тут немає. Вона вживає на сніданок фрукти, багато плаває в басейні, спить по вісім годин на добу, робить зарядку, стоїть планку і любить поніжитися у ванній з арнікою та солями Мертвого моря.

"Мій улюблений сніданок — кавун із сиром фета та м'ятою, з оливковою олією, сіллю та перцем. А потім я зазвичай їм тост на заквасці без глютену та трав'яний чай", — зізналася Стоун.

Пандемія коронавірусу та вимушена ізоляція допомогли акторці більше зрозуміти свої потреби.

"Під час Covid… я почала вигадувати різні речі, які робила тільки для себе. Я думаю, що присідання дійсно важливі. Якщо ви робите присідання щодня, це дійсно збере все ваше тіло. У молодості я була майстром бойових мистецтв. Я не тренувалася десятиліттями, але мені все ще подобається завдавати ударів", — додала вона.

Ванни, які Шерон приймає досить часто, допомогли їй суттєво покращити самопочуття:

"Якось у мене дуже сильно захворіли м'язи, тіло, головний біль, і я прийняла ванну з солями Мертвого моря та арнікою. І це було дуже, дуже, дуже корисно. Тому я використовую трави та чаї як ліки. Якщо у мене розлад шлунка, я п'ю чай з лимоном, імбиром, м'ятою та схожі ніжні трав'яні настої. Я дуже дбайливо ставлюся до себе і речей, якими користуюся".

Нагадаємо, нещодавно Стоун показала, як відпочиває топлес біля басейну. Акторка не соромиться свого вікового тіла та транслює любов до нього своїм шанувальникам.