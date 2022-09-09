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Стиль жизни Умерла королева Великобритании Елизавета II

Отец Меган Маркл прокомментировал смерть королевы

Томас Маркл, отец Меган Маркл, королева умерла, смерть королевы
Фото: Скриншот видео | Томас Маркл

Мужчина так и успел познакомиться с Ее Величеством.

78-летний Томас Маркл, отец герцогини Сассекской, назвал смерть Ее Величества на 97-м году жизни "концом эпохи". Об этом он сказал в комментарии Daily Mail.

"Ее служение, благодать и преданность знаменуют собой конец эпохи, и она всегда останется в нашей памяти. Это действительно потеря для мира. В каком-то смысле кажется, что мы все потеряли члена нашей семьи", – подчеркнул Маркл.

При жизни королевы мужчина так и не успел с ней встретиться и познакомиться, хотя очень хотел поехать на празднование ее Платинового юбилея. Томас Маркл с 2018 года в ссоре со своей дочерью, и с тех пор их отношения еще больше испортились, поскольку обиженный отец не может простить Меган ее игнора, а она ему – тайной сделки с журналистами накануне ее свадьбы.

Елизавета II скончалась в своем любимом поместье Балморал в Шотландии в окружении детей и внуков 8 сентября. Она стала самым долгоправящим монархом Европы, проведя на троне 70 лет.

В последний раз на публике Ее Величество появилась 6 сентября, когда принимала у себя новоизбранного премьера Лиз Трасс. Уже тогда многие заметили серьезный признак того, что у королевы со здоровьем все очень плохо.

Возвращаясь к Томасу Марклу, добавим, что на прошлой неделе он обрушился на Меган с новой порцией обвинений после того, как она сказала, что не хочет, чтобы принц Гарри так же потерял своего отца, как она когда-то.

Мужчина в мае пережил инсульт, от которого до конца еще не оправился, и не теряет надежды помириться с дочерью и зятем, а также познакомиться со своими внуками Арчи и Лилибет.

Напомним, Томас Маркл рассказал, когда перестанет подрывать репутацию Меган.