Батько Меган Маркл прокоментував смерть королеви

Чоловік так і встиг познайомитися з Її Величністю.

78-річний Томас Маркл, батько герцогині Сассекської, назвав смерть Її Величності на 97-му році життя "кінцем епохи". Про це він сказав у коментарі Daily Mail.

"Її служіння, благодать і відданість знаменують собою кінець епохи, і вона завжди залишиться в нашій пам'яті. Це справді втрата для світу. У якомусь сенсі здається, що ми всі втратили члена нашої родини", — наголосив Маркл.

За життя королеви чоловік так і не встиг із нею зустрітися та познайомитися, хоча дуже хотів поїхати на святкування її Платинового ювілею. Томас Маркл з 2018 року в сварці зі своєю дочкою, і з того часу їхні стосунки ще більше зіпсувалися, оскільки скривджений батько не може пробачити Меган її ігнорування, а вона йому — таємну угоду із журналістами напередодні її весілля.

Єлизавета II померла у своєму улюбленому маєтку Балморал у Шотландії в оточенні дітей та онуків 8 вересня. Вона стала найдовше правлячим монархом Європи, провівши на троні 70 років.

Востаннє на публіці Її Величність з'явилася 6 вересня, коли приймала у себе новообраного прем'єра Ліз Трасс. Уже тоді багато хто помітив серйозну ознаку того, що в королеви зі здоров'ям все дуже погано.

Повертаючись до Томаса Маркла, додамо, що минулого тижня він обрушився на Меган із новою порцією звинувачень після того, як вона сказала, що не хоче, щоб принц Гаррі так само втратив свого батька, як вона колись.

Чоловік у травні пережив інсульт, від якого до кінця ще не оговтався, і не втрачає надії помиритися з дочкою і зятем, а також познайомитися зі своїми онуками Арчі та Лілібет.

Нагадаємо, Томас Маркл розповів, коли припинить підривати репутацію Меган.