Iron Maiden объявили даты концертов в 2023 году в рамках мирового турне The Future Past Tour

Брюс Дикинсон и компания исполнят песни из последнего альбома титанов металла "Senjutsu", жемчужину 1986 года "Somewhere In Time", а также всю классику.

Легендарная британская хеви-метал-группа Iron Maiden озвучила первые даты тура Future Past Tour на 2023 год, опубликовав соответствующую информацию на своих страницах в соцсетях. Начиная с июня, коллектив даст серию концертов в Европе и Великобритании, включая концерт в родном городе в Лондоне 7 июля.

Iron Maiden будут играть отрывки из своего нового альбома Senjutsu 2021 года во время концертов, однако основное внимание собираются уделить альбому 1986 года Somewhere in Time, "плюс другие классические композиции". До сих пор Iron Maiden открывали свои концерты Legacy of the Beast Tour первыми тремя песнями из Senjutsu, но сейчас они внесли некоторые изменения.

"Поскольку нет особого смысла повторять это для тура альбома Senjutsu, мы подумали о других вариантах и ​​решили вернуться к Somewhere in Time, поскольку этот тур не фигурировал в различных ретроспективных исторических турах, которые мы" мы играли все эти годы. Они были основаны на наших видеозаписях с концертов 80-х, и, к сожалению, мы не снимали этот тур. На протяжении многих лет у нас было много запросов от фанатов на многие треки для него, поэтому теперь мы собираемся сыграть их, а также, конечно, несколько других. Мы знаем, что вам понравится! Также будет особенно приятно наконец-то сыграть некоторые из самых эпических треков на Senjutsu!", – заявил басист группы Стив Харрис .

Менеджер Род Смоллвуд добавил, что комбинация двух альбомов очень увлекательна.

"Мы знаем, что фанаты хотят впервые услышать эти эпические треки из "Senjutsu" вживую, и мы думаем, что, объединив их с культовым такой альбом, как "Somewhere In Time", это сделает тур действительно особенным: как для старых, так и для новых фанов", — отметил Смоллвуд.

Напомним, группа Iron Maiden должна была выступить в Киеве 29 мая 2022 года, однако концерт отменили из-за войны в Украине.