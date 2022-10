Iron Maiden оголосили дати концертів у 2023 році у межах світового турне The Future Past Tour

Брюс Дікінсон і компанія виконають пісні з останнього альбому титанів металу "Senjutsu", перлину 1986 року "Somewhere In Time", а також усю класику.

Легендарний британський хеві-метал-гурт Iron Maiden озвучив перші дати туру Future Past Tour на 2023 рік, опублікувавши відповідну інформацію на своїх сторінках у соцмережах. Починаючи з червня, колектив дасть серію концертів у Європі та Великій Британії, враховуючи концерт у рідному місті в Лондоні 7 липня.

Iron Maiden гратимуть уривки зі свого нового альбому Senjutsu 2021 року під час концертів, проте основну увагу збираються приділити альбому 1986 року Somewhere in Time, "плюс інші класичні композиції". Досі Iron Maiden відкривали свої концерти Legacy of the Beast Tour першими трьома піснями із Senjutsu, але зараз вони внесли деякі зміни.

"Оскільки немає особливого сенсу повторювати це для туру альбому Senjutsu, ми подумали про інші варіанти і вирішили повернутися до Somewhere in Time, оскільки цей тур не фігурував у різних ретроспективних історичних турах, які ми грали усі ці роки. Вони були засновані на наших відеозаписах із концертів 80-х, і, на жаль, ми не знімали цей тур. Протягом багатьох років ми мали багато запитів від фанатів на багато треків для нього, тому тепер ми збираємося зіграти їх, а також, звичайно, кілька інших. Ми знаємо, що вам сподобається! Також буде особливо приємно зіграти деякі з найбільш епічних треків на Senjutsu!" — заявив басист групи Стів Гарріс.

Менеджер Род Смолвуд додав, що комбінація двох альбомів дуже цікава.

"Ми знаємо, що фанати хочуть вперше почути ці епічні треки із "Senjutsu" наживо, і ми думаємо, що, об'єднавши їх із культовим такий альбом, як "Somewhere In Time", це зробить тур справді особливим: як для старих, так і для нових фанів", — зазначив Смолвуд.

Нагадаємо, гурт Iron Maiden повинен був виступити в Києві 29 травня 2022 року, проте концерт скасували через війну в Україні.