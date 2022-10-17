Антон Птушкин встретился с самым знаменитым котом Украины (фото, видео)

После возвращения из Франции кот Степан вместе с хозяйкой живет во Львове.

Related video

38-летний украинский радио- и телеведущий Антон Птушкин познакомился с котом Степаном, который сейчас вместе со своей хозяйкой живет во Львове. Соответствующие фото появились в профиле четырехлапого блогера.

На снимках Степан и Птушкин сидят за столом, причем Антон в точности повторяет знаменитую позу кота, облокотившегося на стол.

"Хорошо посидели", – гласит подпись к фото.

Кот Степан еще до войны прославился тем, что его снимком поделилась у себя в профиле американская поп-певица Бритни Спирс. Сегодня на его страницу подписаны свыше 1,3 млн человек по всему миру.

Война отразилась на усатом блогере по-полной. Квартиру на Северной Салтовке в Харькове, где жил Степан, разбомбили вражеские ракеты, и он вместе с хозяйкой на несколько недель выпал из информпространства. Позже выяснилось, что его хозяйка вывезла животное во Францию. Там он продолжил вести свой блог и собирать деньги для животных, пострадавших от войны в Украине.

За свою деятельность кот Степан получил престижную блогерскую награду на Каннском кинофестивале.

Не так давно он вернулся в Украину, причем приехал не один, а с подругой Стефанией. Сейчас на странице Степана часто появляются фото со Львова, где он показывает свой ежедневный быт.

Напомним, какие животные стали символами войны в Украине.