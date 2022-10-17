Антон Птушкін зустрівся з найзнаменитішим котом України (фото, відео)

Після повернення з Франції кіт Степан разом із господаркою живе у Львові.

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38-річний український радіо- та телеведучий Антон Птушкін познайомився з котом Степаном, який зараз разом зі своєю господинею мешкає у Львові. Відповідні фото з'явилися у профілі чотирилапого блогера.

На знімках Степан і Птушкін сидять за столом, причому Антон точно повторює знамениту позу кота, що сперся на стіл.

"Добре посиділи", — говорить підпис до фото.

Кіт Степан ще до війни прославився тим, що його знімком поділилася у себе в профілі американська попспівачка Брітні Спірс. Сьогодні на його сторінку підписано понад 1,3 млн осіб по всьому світу.

Війна відбилася на вусатому блогері по повній. Квартиру на Північній Салтівці у Харкові, де мешкав Степан, розбомбили ворожі ракети, і він разом із господаркою на кілька тижнів випав з інформпростору. Пізніше з'ясувалося, що його господиня вивезла тварину до Франції. Там він продовжив вести свій блог та збирати гроші для тварин, які постраждали від війни в Україні.

За свою діяльність кіт Степан отримав престижну блогерську нагороду на Каннському кінофестивалі.

Нещодавно він повернувся в Україну, причому приїхав не один, а з подругою Стефанією. Зараз на сторінці Степана часто з'являються світлини зі Львова, де він показує свій щоденний побут.

Нагадаємо, які тварини стали символами війни в Україні.