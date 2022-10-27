Возраст – это просто цифра. Дженнифер Лопес в откровенном образе произвела фурор

53-летняя певица и актриса предстала в ярко-розовом кроп-топе и облегающих мини-шортах.

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Артистка стала лицом рекламной компании малокалорийного напитка Body Armour Sports Drink.

Известно, что он не содержит сахара и искусственных подсластителей, в нем есть антиоксиданты, витамины и электролиты.

Для рекламы Джей Ло позировала в пикантном ярко-розовом костюме. Топ и шортики скрывали минимум тела знаменитости. В кадре хорошо видна ее красивая грудь, талия, а также ягодицы, застрахованные на миллионы долларов.

Певица собрала длинные волосы в хвост. Макияж был выполнен в золотисто-коричневых тонах. Дженнифер украсила уши лаконичными серьгами.

Лопес выглядела как после тренировки. Стилисты нанесли на руки модели блеск, имитирующей влажную кожу.

В руках у поп-дивы былы бутылку напитка Body Armour Sports Drink.

Напомним, Джей Ло продемонстрировала идеальный образ для осени 2022 в пастельных тонах.

Также Фокус писал, что 50-летняя актриса Дженнифер Лопес и 50-летний актер Бен Аффлек впервые после свадьбы публично появились на показе коллекции американского Дома моды Ralph Lauren SS’23.