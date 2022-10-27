Вік – це просто цифра. Дженніфер Лопес у відвертому образі викликала фурор

53-річна співачка й акторка постала в яскраво-рожевому кроп-топі та обтислих мінішортах.

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Артистка стала обличчям рекламної компанії малокалорійного напою Body Armour Sports Drink.

Відомо, що він не містить цукру та штучних підсолоджувачів, у ньому є антиоксиданти, вітаміни й електроліти.

Для реклами Джей Ло позувала у пікантному яскраво-рожевому костюмі. Топ і шортики приховували мінімум тіла знаменитості. У кадрі добре видно її гарні груди, талію, а також сідниці, застраховані на мільйони доларів.

Співачка зібрала довге волосся у хвіст. Макіяж був виконаний у золотаво-коричневих тонах. Дженніфер прикрасила вуха лаконічними сережками.

Лопес виглядала, як після тренування. Стилісти нанесли на руки моделі блиск, що імітує вологу шкіру.

У руках у поп-діви були пляшку напою Body Armour Sports Drink.

Нагадаємо, Джей Ло продемонструвала ідеальний образ для осені 2022 року у пастельних тонах.

Також Фокус писав, що 50-річна акторка Дженніфер Лопес та 50-річний актор Бен Аффлек уперше після весілля публічно з'явилися на показі колекції американського Будинку моди Ralph Lauren SS'23.