Вік – це просто цифра. Дженніфер Лопес у відвертому образі викликала фурор
53-річна співачка й акторка постала в яскраво-рожевому кроп-топі та обтислих мінішортах.
Артистка стала обличчям рекламної компанії малокалорійного напою Body Armour Sports Drink.
Відомо, що він не містить цукру та штучних підсолоджувачів, у ньому є антиоксиданти, вітаміни й електроліти.
Для реклами Джей Ло позувала у пікантному яскраво-рожевому костюмі. Топ і шортики приховували мінімум тіла знаменитості. У кадрі добре видно її гарні груди, талію, а також сідниці, застраховані на мільйони доларів.
Співачка зібрала довге волосся у хвіст. Макіяж був виконаний у золотаво-коричневих тонах. Дженніфер прикрасила вуха лаконічними сережками.
Лопес виглядала, як після тренування. Стилісти нанесли на руки моделі блиск, що імітує вологу шкіру.
У руках у поп-діви були пляшку напою Body Armour Sports Drink.
Нагадаємо, Джей Ло продемонструвала ідеальний образ для осені 2022 року у пастельних тонах.
Також Фокус писав, що 50-річна акторка Дженніфер Лопес та 50-річний актор Бен Аффлек уперше після весілля публічно з'явилися на показі колекції американського Будинку моди Ralph Lauren SS'23.